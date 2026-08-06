Вперше в історії марсохід NASA побачив у небі Червоної планети, як зникає Земля (фото)

Це перший випадок в історії людства, коли вчені побачили, як наша планета зникає за іншим світом з поверхні іншої планети.

Марсохід Perseverance за допомогою камери Mastcam-Z зробив історичну фотографію. На ній видно, як Земля зникає за Фобосом, найбільшим із двох супутників Марса. Це перший випадок в історії людства, коли вчені побачили, як наша планета зникає за іншим світом з поверхні іншої планети, повідомляє NASA.

Під час першого у своєму роді спостереження марсохід Perseverance зафіксував проходження Землі за супутником Марса під назвою Фобос на вечірньому небі. Земля на складеному зображенні виглядає як пляма світла. Вона рухається з верхнього лівого кута кадру до нижнього правого кута, тоді як Фобос, рухаючись з нижнього лівого кута до верхнього правого кута, закриває нашу планету.

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Фобос перетинає марсіанське небо тричі на день, а Землю видно на небі Марса лише протягом кількох місяців. Тому вченим пощастило, що Perseverance знімав вечірнє марсіанське небо в потрібний час і в потрібному місці.

Земля на складеному зображенні виглядає як пляма світла. Вона рухається з верхнього лівого кута кадру до нижнього правого кута, тоді як Фобос, рухаючись з нижнього лівого кута до верхнього правого кута, закриває нашу планету Фото: solar-system

Фобос за формою нагадує картоплину, а в найширшому місці його діаметр становить 27 кілометрів. Супутник обертається навколо Марса на відстані всього 7800 км. Для порівняння, Місяць знаходиться на відстані майже 400 000 км від Землі. У даному випадку Земля перебувала на відстані близько 314 мільйонів кілометрів від Марса, коли Perseverance робив історичні фотографії на початку липня 2026 року.

Фобос, супутник Марса Фото: NASA

Те, що ми бачимо на складеному зображенні, не можна назвати затемненням Землі Фобосом. У астрономів для такого явища є інший термін — покриття. Воно виникає, коли об’єкт, що здається більшим з точки зору спостерігача, повністю закриває собою об’єкт, який на вигляд має менший розмір. Покриття іноді можна побачити з Землі, коли Місяць закриває собою далеку зірку або іншу планету.

Коли Місяць проходить крізь тінь Землі, це називається місячним затемненням. Коли Місяць закриває собою Сонце, це називається сонячним затемненням.

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