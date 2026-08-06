Астронавти на Марсі не зможуть вижити навіть у закритих приміщеннях: що з’ясували вчені

Марсіанський пил надзвичайно токсичний, тому вчені запропонували спосіб, як уникнути його потенційно смертельного впливу на організм людини.

Хоча NASA лише планує повернути астронавтів на Місяць, уже триває активна підготовка до першої в історії висадки людини на Марс. Для цього було створено спеціальну наукову групу, до якої увійшли вчені з різних університетів США. Однією з їхніх перших цілей є розробка стратегій захисту людей від небезпечного впливу марсіанського пилу на здоров’я. Ось перші висновки цієї групи, пише Space.

Метою дослідження було оцінити небезпеку марсіанського пилу для здоров’я людини як під час короткострокового, так і під час довгострокового перебування на Червоній планеті. Однак дослідники не мають можливості вивчити справжній марсіанський пил, тому покладаються на дані, отримані під час дослідження місячного пилу. Відомо, що під час програми "Аполлон" астронавти сильно страждали від місячного пилу, який не тільки міг пошкодити скафандри та обладнання, а й викликав подразнення в очах і легенях, коли потрапляв усередину скафандра.

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Вважається, що пил на Марсі є більш токсичним, ніж на Місяці, адже він містить, наприклад, шкідливі перхлорати, різні канцерогени, такі як кремнезем, та численні важкі метали.

За словами вчених, астронавти неминуче принесуть із собою пил у житловий модуль, захищений від небезпечних умов Марса, і він може потрапити в легені Фото: space.com

За словами вчених, астронавти неминуче принесуть із собою пил у житловий модуль, захищений від небезпечних умов Марса, і він може потрапити в легені. Це становить величезну небезпеку для астронавтів, що може призвести до летального результату.

Один із головних висновків дослідження полягає в тому, що марсіанський пил становить реальну загрозу для здоров’я та життя астронавтів на Марсі. Тому під час планування пілотованих місій потрібно вжити всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати цю загрозу.

"Занепокоєння викликає те, що астронавти житимуть і працюватимуть у закритому житловому модулі, але постійно заноситимуть пил всередину в умовах низької вологості. У таких умовах частинки пилу з більшою ймовірністю потраплять у повітря, а потім у легені", — зазначають вчені.

Тому, як зазначено в дослідженні, необхідно зробити все можливе, щоб марсіанський пил не потрапив до житлового модуля. А якщо це все-таки станеться, потрібно створити системи фільтрації повітря, які допоможуть швидко його видалити.

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