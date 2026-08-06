Астронавты на Марсе не смогут выжить даже в закрытых помещениях: что выяснили ученые

Марсианская пыль чрезвычайно токсична, а потому ученые предложили способ, как избежать ее потенциально смертельного воздействия на организм человека.

Хотя NASA только собирается вернуть астронавтов на Луну, уже идет активная подготовка в первой в истории высадке человека на Марс. Для этого была создана специальная научная группа, куда вошли ученые из разных университетов США. Одна из их первых целей состоит в том, чтобы разработать стратегии защиты людей от опасного влияния марсианской пыли на здоровье. Вот первые выводы этой группы, пишет Space.

Целью исследования было оценить опасность марсианской пыли для здоровья человека как при краткосрочном, так и при долгосрочном пребывании на Красной планете. Но исследователи не могут изучить настоящую марсианскую пыль, а потому полагаются на данные, полученные при исследовании лунной пыли. Известно, что во время программы "Аполлон" астронавты сильно страдали от лунной пыли, которая не только могла повредить скафандры и оборудование, но и вызывала раздражение в глазах и в легких, когда попадала внутрь скафандра.

Відео дня

Считается, что на Марсе пыль более токсичная, чем на Луне, ведь она содержит, например, вредные перхлораты, различные канцерогены, такие как кремнезем и многочисленные тяжелые металлы.

По словам ученых, астронавты неизбежно принесут с собой пыль в защищенный от опасных условий Марса жилой модуль, и она может попасть в легкие Фото: space.com

По словам ученых, астронавты неизбежно принесут с собой пыль в защищенный от опасных условий Марса жилой модуль, и она может попасть в легкие. Это представляет огромную опасность для астронавтов с потенциальным смертельным исходом.

Один из главных выводов исследования состоит в том, что марсианская пыль представляет собой реальную угрозу для здоровья и жизни астронавтов на Марсе. Поэтому при планировании пилотируемых миссий нужно сделать все необходимое для того, чтобы эту угрозу минимизировать.

"Опасение вызывает то, что астронавты будут жить и работать в закрытом жилом модуле, но будут постоянно заносить пыль внутрь в условиях низкой влажности. В таких условиях частицы пыли с большей вероятностью попадут в воздух, а затем в легкие", — говорят ученые.

Поэтому, как сказано в исследовании, необходимо сделать все возможное для того, чтобы марсианская пыль не попала в жилой модуль. А если это произойдет, что нужно создать системы фильтрации воздуха, которые помогут ее быстро удалить.

Другие новости науки