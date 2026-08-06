У разі надзвичайної ситуації астронавтів NASA рятуватиме автомобіль Tesla Cybertruck

Під час місії SpaceX Crew-13 на стартовому майданчику чергуватиме автомобіль компанії Tesla, а не стандартний військовий броньовик, який використовує NASA.

NASA готується до місії Crew-13, в рамках якої четверо астронавтів вирушать на космічному кораблі Crew Dragon компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції (МКС). Цей запуск заплановано на 12 вересня 2026 року з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. У разі надзвичайної ситуації астронавтів рятуватиме автомобіль Tesla Cybertruck, який має неоднозначну репутацію, пише Gizmodo.

Наразі NASA для відправлення своїх астронавтів на МКС використовує космічні кораблі Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска, який також є власником компанії Tesla. У разі надзвичайної ситуації на стартовому майданчику астронавтів можуть евакуювати військові броньовані автомобілі MRAP. Це, по суті, бункер на колесах, який важить близько 20 тонн і здатний витримати сильні вибухи та масштабну пожежу. NASA використовує ці броньовані автомобілі, які чергують під час запуску ракет у космос, з 2013 року.

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Космічний корабель Crew Dragon Фото: SpaceX

Тепер же NASA повідомило, що компанія SpaceX використовуватиме замість MRAP електромобілі Tesla Cybertruck під час запуску місії Crew-13, запланованої на 12 вересня цього року. Тоді на МКС вирушать двоє астронавтів NASA, Джессіка Воткінс і Люк Делані, астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрік та російський астронавт Сергій Тетерятников. Космічний корабель з новим екіпажем МКС на орбіту доставить ракета Falcon 9 компанії SpaceX. У компанії Ілона Маска повідомили, що в разі надзвичайної ситуації Cybertruck зможе швидше покинути небезпечну зону вибуху, і це є однією з причин того, що цей автомобіль замінить MRAP.

Екіпаж місії SpaceX Crew-13: Сергій Тетерятников, Люк Делані та Джессіка Воткінс, а також Джошуа Кутрік Фото: SpaceX

Водночас Національне управління з безпеки дорожнього руху США вже 11 разів відкликало Cybertruck. Це відбувалося через виявлені збої в програмному забезпеченні та руйнування деяких частин конструкції електромобіля. Наприкінці 2025 року Tesla відкликала майже всі Cybertruck, що перебували на ринку, через використання "неправильного клею" для кріплення панелей із нержавіючої сталі.

У компанії Tesla заявили, що Cybertruck має достатньо міцний корпус і броньоване скло, щоб витримати вибухи на стартовому майданчику. SpaceX вже використовує Cybertruck для евакуації персоналу стартового майданчика під час запуску супутників у космос.

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