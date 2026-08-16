Знадобилося 38 хвилин: компанія SpaceX Ілона Маска встановила новий світовий рекорд (фото)

SpaceX встановила новий рекорд зі швидкості запуску ракет у космос. Дві ракети Falcon 9 компанії SpaceX стартували з протилежних узбережжь США. У рамках однієї місії у космос було виведено секретні супутники.

Компанія Ілона Маска SpaceX є рекордсменом за кількістю запусків ракет-носіїв у космос. Вона запускає більше ракет, ніж будь-яка приватна компанія чи державне агентство у світі. Також SpaceX керує найбільшим у світі супутниковим угрупованням — на навколоземній орбіті перебуває майже 11 000 супутників Starlink. Тепер компанія Ілона Маска встановила новий рекорд зі швидкості запуску ракет у космос, пише Space.

Запуск ракети Falcon 9 з космодрому в Каліфорнії Фото: SpaceX

У неділю, 16 серпня, компанія SpaceX встановила ще один рекорд — найкоротший проміжок часу між запусками ракет-носіїв у космос. Вона запустила дві ракети Falcon 9 з інтервалом усього в 38 хвилин. Таким чином було побито попередній рекорд SpaceX — 65 хвилин між запусками, встановлений 31 серпня 2024 року.

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Перший запуск ракети Falcon 9 відбувся о 4:12 ранку за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида (східне узбережжя США). Ракета вивела на низьку навколоземну орбіту 8 телекомунікаційних супутників для компанії Globalstar. Через 56 хвилин після запуску всі супутники були успішно розгорнуті в космосі.

Запуск ракети Falcon 9 з космодрому у Флориді Фото: SpaceX

Другий запуск Falcon 9 відбувся з космодрому Ванденберг у штаті Каліфорнія (західне узбережжя США) о 4:50 за київським часом. Ракета вивела в космос групу секретних супутників для Космічних сил США в рамках місії USSF-366. Невідомо, що це за супутники і на яку орбіту їх вивели.

Експерти припускають, що ці супутники призначені для розміщення на низькій навколоземній орбіті та створені на базі супутникової платформи Starshield компанії SpaceX. У проєкті Starshield використовуються модифіковані версії супутників Starlink для виконання завдань у сфері національної безпеки на користь уряду США.

Ракета Falcon 9 вивела на низьку навколоземну орбіту 8 телекомунікаційних супутників для компанії Globalstar Фото: SpaceX

Нагадуємо, що ракети Falcon 9 є частково багаторазовими, а тому нижні ступені двох ракет після запусків 16 серпня успішно повернулися назад. Нижній ступінь ракети, що стартувала у Флориді, приземлився на стартовий майданчик. Нижній ступінь ракети, що стартувала в Каліфорнії, приземлився на посадкову платформу SpaceX у Тихому океані.

З огляду на ці космічні місії компанія SpaceX лише цього року вже здійснила 96 запусків ракет Falcon 9.

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