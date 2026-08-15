Почему мы говорим "алло" по телефону: когда-то это слово имело совершенно другое значение
Вместо привычного нам слова “алло”, которое используется в начале разговора по телефону, популярным могло стать совсем другое слово.
15 августа 1877 года знаменитый изобретатель (в том числе — электрической лампочки) Томас Эдисон впервые предложил использовать слово "алло" во время начала телефонного разговора. Но это слово раньше имело совершенно другое значение. Фокус собрал основные факты о привычном нам слове "алло", без которого не обходятся современные разговоры по телефону.
Каждый день мы общаемся по телефону и чаще всего в начале разговора мы используем слово "алло". Напоминаем, что телефон изобрел Александр Белл в 1876 году, а уже в 1877 году другой изобретатель, Томас Эдисон, который придумал некоторые усовершенствования для телефона, как считается, впервые предложил использовать слово "алло" во время телефонных разговоров.
История слова "алло"
Для начала разберемся с историей слова "алло". Оно давно "прижилось" в разных языках мира, трансформировавшись из слова "hello", которое носители английского языка используют и как приветствие, и в качестве начального слова при телефонном разговоре.
Слово "hello" не было особенно распространенным в англоязычных странах, но его начали использовать в начале XIX века как способ выразить удивление или для привлечения внимания. Также "hello" говорили, чтобы остановить кого-то или о чем-то предупредить: "Эй! Внимание! Хэллоу!". То есть, это не было стандартное приветствие, которое можно часто услышать от носителей английского языка. Таким оно стало, только в конце XIX века после повсеместного распространения телефонов.
Почему Эдисон предложил использовать слово "алло"
После изобретения телефона, люди, использующие новую для них технологию связи, чаще всего говорили во время начала разговора: "Добрый день, я вас слушаю" или "Добрый день, кто говорит?". Но оказалось, что с помощью телефона можно общаться с людьми, которые находятся на большом расстоянии — и при этом у них мог быть совсем не день, а вечер или утро. Это одна из нескольких причин, почему требовалось более короткое и запоминающееся слово, которое можно было бы произносить в начале телефонного разговора.
Александр Белл предложил использовать слово "ahoy", которое тоже означало что-то вроде "эй, кто там". Его использовали моряки при встрече двух кораблей, проплывающих мимо. Но в телефонных разговорах это слово по каким-то причинам популярным не стало.
Тогда Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании Питтсбурга, датированном 15 августа 1877 года, предложил использовать слово "hello". Именно оно со временем стало неотъемлемой частью неформальной речи в англоязычных странах, и до сих пор носители английского языка используют это слово в начале телефонного разговора. С учетом фонетических изменений в разных языках, это слово превратилось в знакомое нам "алло".
Одна из причин, почему слово "hello" стало популярным во время разговоров по телефону — первые телефонные аппараты давали тихий и искаженный звук. Эдисон утверждал, что слово "hello" настолько четкое, что любой человек поймет: с ним хотят поговорить.
Существует и версия о том, что слово "алло" в разных языках мира появилось потому, что Эдисон изначально произносил слово "хэллоу" как "халлоу". А другие пользователи закрепили его произношение.