Місце падіння некерованої ракети Ілона Маска на Місяці: з'явилися нові знімки (фото)

Космічний апарат NASA зробив більш детальні знімки місця падіння ракети Falcon 9 компанії SpaceX на поверхні Місяця.

На Місяці з’явився новий кратер діаметром близько 18 метрів. Він утворився в результаті удару верхнього ступеня ракети Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска об місячну поверхню. Некерована верхня ступінь ракети врізалася в Місяць 5 серпня, але NASA оприлюднило знімки нового кратера лише 18 серпня, повідомляє космічне агентство США.

Ракета Falcon 9 була запущена 15 січня 2025 року з двома місячними посадковими модулями на борту, один із яких здійснив посадку на Місяці, а другий розбився. Нижня ступінь ракети повернулася на Землю після запуску, а верхня залишилася обертатися навколо Землі. Але пізніше стало зрозуміло, що особливості орбітальної динаміки спрямували уламок ракети на траєкторію зіткнення з Місяцем.

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На Місяці з'явився новий кратер діаметром близько 18 метрів. Він утворився внаслідок удару верхнього ступеня ракети Falcon 9 об місячну поверхню Фото: solar-system

5 серпня вона врізалася в поверхню Місяця, і вчені одразу ж почали оприлюднювати перші дані спостережень за місцем падіння. Згодом перші фотографії кратера, утвореного внаслідок удару, зробив корейський космічний апарат "Данурі".

NASA хотіла отримати більш детальні знімки, тому використала дані "Данурі" для того, щоб вивести свій космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на правильну орбіту.

Щоб отримати нові знімки кратера діаметром близько 18 метрів, інженери NASA нахиляли космічний апарат так, щоб його камери були спрямовані на кратер щоразу, коли LRO пролітав на відстані приблизно 100 над поверхнею Місяця Фото: solar-system

Щоб отримати нові знімки кратера діаметром близько 18 метрів, інженери NASA нахиляли космічний апарат так, щоб його камери були спрямовані на кратер щоразу, коли LRO пролітав на висоті приблизно 100 над поверхнею Місяця. Потрібно було 6 днів, щоб орбітальна траєкторія LRO збіглася з місцем падіння ракети Falcon 9, а також додатковий час для обробки зображень. Тому нові фотографії були оприлюднені через два тижні після падіння ракети на Місяць.

У NASA заявили, що використовують спостереження за зіткненням уламка ракети з поверхнею Місяця, щоб підготуватися до того, як захистити астронавтів та будь-яку майбутню інфраструктуру на Місяці від подібних ударів некерованих ракет.

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