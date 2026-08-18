Якась космічна сила змінює орбіти планет: вчені з'ясували, що відбувається (фото)

Потік водневого газу довжиною 1,9 трильйона км може допомогти розгадати давню загадку астрономії.

Астрономи з’ясували, що орієнтацію протопланетного диска навколо потрійної зірки в сузір’ї Оріона змінив потік міжзоряного газу довжиною приблизно 1,9 трильйона кілометрів. Це відкриття може пояснити, чому астрономи виявляють планети з орбітами, які не збігаються з обертанням їхніх зірок та площиною екліптики. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astronomical Journal, пише Space.

На відстані приблизно 1300 світлових років від нас розташована потрійна зірка GW Оріона. Тобто це система, що складається з трьох молодих зірок, які продовжують формуватися. При цьому навколо цих зірок було виявлено протопланетний диск із газу та пилу, в якому формуються планети. Це саме по собі унікальна подія, адже такий диск навколо трьох зірок виявляють нечасто. Але що найбільше здивувало астрономів, так це те, що три кільця, які складають протопланетний диск, мають різні орбіти навколо потрійної зоряної системи.

Відео дня

Кожне кільце нахилене під різним кутом відносно площини екліптики. При цьому найбільше нахилене зовнішнє кільце. Диск складається з трьох кілець, які знаходяться на відстані 6,7, 28 і 51 мільярда кілометрів або 44, 187 і 340 астрономічних одиниць від центру потрійної зоряної системи. Для порівняння: Земля знаходиться на відстані 150 млн км або 1 астрономічної одиниці від Сонця.

Раніше вважалося, що невидима гігантська планета спричинила деформацію диска та змінила його орієнтацію. Тепер же вчені з"ясували, що за цим стоїть величезний потік міжзоряного газу довжиною близько 1,9 трильйона кілометрів. Ілюстрація Фото: space.com

Раніше вважалося, що невидима гігантська планета спричинила деформацію диска та змінила його орієнтацію. Тепер же вчені з'ясували, що за цим стоїть величезний потік міжзоряного газу довжиною близько 1,9 трильйона кілометрів або 0,2 світлових років. Обмін кутовим моментом або обертальною енергією між газовим потоком і кільцями призводить до деформації диска.

Вважається, що саме такі газові потоки, які складаються переважно з водню, сприяють зростанню зірок, передаючи їм масу. Цей потік виходить із залишків молекулярної газової хмари, з якої утворилася потрійна зірка GW Оріона.

Це відкриття може допомогти розгадати давню астрономічну загадку. У Сонячній системі всі планети обертаються навколо Сонця у площині екліптики, яка збігається з екватором Сонця та напрямком його обертання. Більшість планет в інших зоряних системах обертаються навколо своїх зірок аналогічним чином. Але астрономи раніше виявили, що деякі планети мають сильно нахилені орбіти й обертаються в протилежному напрямку, ніж їхні зірки обертаються навколо своєї осі. Здається, якась космічна сила змінила орбіти цих планет. Можливо, цією силою є подібні газові потоки, такі як ті, що були виявлені астрономами.

Інші новини науки