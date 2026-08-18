Перший Вселенський собор в історії християнства: археологи знайшли церкву, де він відбувся

Виявлена в Туреччині церква віком 1700 років, можливо, є місцем проведення Першого Нікейського собору.

Турецькі археологи стверджують, що виявили місце проведення Першого Нікейського собору, який відбувся у 325 році нашої ери. Це був перший Вселенський собор в історії християнства, на який зібралися єпископи з усієї Римської імперії. Деякі експерти, які не брали участі в розкопках, поставили під сумнів той факт, що саме в невеликій церкві відбувалася історична для християн подія, пише Live Science.

Нікея — це стародавнє місто, розташоване на території сучасної Туреччини. Зараз воно називається Ізник. Перший Нікейський собор, що відбувся у 325 році, зібрав християнських єпископів, які прагнули врегулювати розбіжності у віровченні та обрядах раннього християнства. Собор ухвалив Нікейський Символ віри — основний виклад християнських переконань.

Відео дня

У той час імператором Римської імперії був Костянтин I, який проголосив християнство державною релігією. Вважається, що він був одним із головних організаторів Першого Нікейського собору.

Під руїнами більшої стародавньої церкви в Ізніку археологи виявили те, що, на їхню думку, є меншою церквою. Вважається, що ця маленька церква була зруйнована землетрусом у 368 році нашої ери, а велика церква була збудована на цьому місці у 380 році нашої ери.

Турецькі археологи стверджують, що виявили місце проведення Першого Нікейського собору, який відбувся у 325 році нашої ери Фото: Live Science

Археологи вважають, що опис цієї церкви, який можна знайти в історичних джерелах, що висвітлюють Перший Нікейський собор, збігається з місцем проведення цього зібрання християнських єпископів. Однак вчені виявили лише кам'яний фундамент, а стін та інших артефактів, які б вказували на те, що це було місце Вселенського собору, поки що знайдено не було. Також вчені не визначили розміри цієї невеликої церкви, яка мала бути достатньо великою, щоб вмістити кілька сотень християнських єпископів.

Експерти, які не брали участі в розкопках, вважають, що немає впевненості в тому, що єпископи збиралися саме в цій церкві. Але навіть якщо це було так, то найважливіші засідання, ймовірно, відбувалися в імператорському палаці в Нікеї. Однак палац не було знайдено.

Розкопки та дослідження цього археологічного об’єкта тривають.

Інші новини науки