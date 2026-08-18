Первый Вселенский собор в истории христианства: археологи нашли церковь, где он состоялся

Обнаруженная в Турции церковь возрастом 1700 лет, возможно, является местом проведения Первого Никейского собора.

Турецкие археологи утверждают, что обнаружили место проведения Первого Никейского собора, который состоялся в 325 году нашей эры. Это был первый Вселенский собором в истории христианства, где собрались епископы со всей Римской империи. Некоторые эксперты, не участвовавшие в раскопках, поставили под сомнение тот факт, что именно в небольшой церкви происходило историческое для христиан событие, пишет Live Science.

Никея — это древний город, расположенный на территории современной Турции. Сейчас он называется Изник. Первый Никейский собор, состоявшийся в 325 году, собрал христианских епископов, которые стремились урегулировать разногласия в вероучении и обрядах раннего христианства. Собор принял Никейский Символ веры, основное изложение христианских убеждений.

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В то время императором Римской империи был Константин I, который сделал христианство государственной религией. Считается, что он был одним из главных организаторов Первого Никейского собора.

Под руинами более крупной древней церкви в Изнике археологи обнаружили то, что они считают более маленькой церковью. Считается, что эта маленькая церковь была разрушена землетрясением в 368 году нашей эры, а большая церковь была построена на этом месте в 380 году нашей эры.

Турецкие археологи утверждают, что обнаружили место проведения Первого Никейского собора, который состоялся в 325 году нашей эры Фото: Live Science

Археологи считают, что описание этой церкви, которое можно найти в исторических источниках, описывающих Первый Никейский собор, совпадает с местом проведения этого собрания христианских епископов. Но ученые обнаружили лишь каменный фундамент, но никаких стен и других артефактов, которые бы указывали на то, что это было место Вселенского собора найдено пока не было. Также ученые не определили размер маленькой церкви, которая должна была быть достаточно большой, чтобы вместить несколько сотен христианских епископов.

Эксперты, не участвовавшие в раскопках, считают, что нет уверенности в том, что епископы собирались именно в этой церкви. Но даже если это была так, то самые важные заседания проходили, вероятно, в императорском дворце в Никее. Но дворец не был найден.

Раскопки и исследования данного археологического объекта продолжаются.

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