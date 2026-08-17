Изменила историю Англии: обнаружено поле битвы, где англосаксы разбили викингов 1148 лет назад

Ученые считают, что рядом с местом битвы находится могила известного предводителя викингов Уббе Рагнарссона.

Исследователи считают, что Касл-Хилл, бывшее городище железного века в графстве Девон, Англия, соответствует древним описаниям места легендарной битвы при Кинуите, произошедшей в 878 году. Там англосаксонские войска нанесли сокрушительное поражение армии викингов. Это стало переломным моментом в английской истории, когда королевство Уэссекс во главе с королем Альфредом Великим было на грани захвата викингами. На месте битвы, как считается, находится курган, в котором похоронен известный предводитель викингов Уббе Рагнарссон, пишет Daily Mail.

Историк Пол Харпер, написал книгу "Сыновья Рагнара", в которой он использовал исторические хроники, а также данные исследований, которые касаются эпохи вторжения викингов в Англию в IX веке нашей эры.

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Согласно книге, давно затерянное место битвы при Кинуите, произошедшей в 878 году между армией англосаксов и "Великой языческой армией" викингов находится возле городища железного века Касл-Хилл на юго-западе Англии. Эта битва имела решающее значение для будущего Англии.

Исследователи считают, что Касл-Хилл, бывшее городище железного века в графстве Девон, Англия, соответствует древним описаниям места легендарной битвы при Кинуите, произошедшей в 878 году Фото: Daily Mail

В книге Харпера представлены исследования, которые показывают, что Касл-Хилл является наиболее вероятным местом легендарной битвы. Это место соответствует описаниям, написанным биографом короля Альфреда Великого, который утверждал, что поле битвы находилось в Девоне, не имело поблизости источников воды и было особенно уязвимо с востока.

Что особенно важно, считается, что рядом с городищем проходила древняя дорога. Такие дороги были бы жизненно важны для средневековых армий, перемещавшихся по региону.

Также в книге сказано, что рядом с местом битвы находится курган диаметром около 12 метров и высотой более 2,5 метров, где мог быть похоронен известный предводитель викингов Уббе Рагнарссон, который, как считается, был убит во время битвы при Кинуите.

Также в книге сказано, что рядом с местом битвы находится курган диаметром около 12 метров и высотой более 2,5 метров, где мог быть похоронен известный предводитель викингов Уббе Рагнарссон Фото: Daily Mail

Уббе был одним из сыновей легендарного Рагнара Лодброка. Хотя сам Рагнар обычно считается легендарной фигурой, Уббе и его братья, включая Ивара Бескостного и Хальфдана, упоминаются как вожди "Великой языческой армии", вторгшейся в Англию в 865 году.

Викинги уже захватили большую часть страны, когда столкнулись с войсками Уэссекса. Согласно исследованиям, считается, что англосаксонские войска совершили нападение на лагерь викингов на рассвете, убив сотни людей.

Несколько недель спустя после битвы при Кинуите король Альфред Великий одержал победу над викингами в битве при Эдингтоне. Именно эта победа помогла сформировать Англию, какой мы ее знаем сегодня.

"Если бы викинги победили в битве при Кинуите, король Альфред был бы мертв через несколько недель. Не было бы никакого сопротивления, и Англия превратилась бы в лоскутное одеяло из датских государств. Наш язык, культура и история были бы совершенно другими", — говорит Харпер.

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