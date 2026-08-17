Рассекреченные файлы Пентагона об НЛО: "Люди могут принять то, что инопланетяне существуют"

Американский ученый, который занимался исследованиями НЛО, считает публикацию документов о загадочных объектах, которые могут иметь внеземное происхождение, беспрецедентным событием.

Недавно Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных документов, в которых содержится информация об НЛО. Все эти объекты пока что не поддаются объяснению. Ученые продолжают поиск доказательств того, что по крайней мере некоторые НЛО могут иметь внеземное происхождение. Майк Голд, ученый и президент аэрокосмической компании Redwire Space, который в 2022 и 2023 годах входил в состав исследовательской группы NASA по изучению НЛО, считает, что люди смогут смириться с тем фактом, что инопланетяне существует, если будут получены доказательства этому, пишет Space.

Недавно Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных документов, в которых содержится информация об НЛО

"Мы должны тщательно собирать информацию, не бояться делать выводы об НЛО, независимо того, какими неожиданными могут оказаться результаты", — говорит Голд.

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По словам ученого, Министерство обороны США в недавней публикации документов об НЛО также использовало данные, собранные NASA не только на Земле, но и на Луне. Есть изображения, которые показывают загадочные объекты на спутнике Земли, которые так никто и не смог объяснить с момента завершения высадок астронавтов на Луну в 1972 году.

Пока что НЛО не поддаются объяснению Фото: NASA

Горд считает, что общественности нужно предоставить полный список всех имеющихся документов, фотографий и видеозаписей, которые касаются НЛО.

"Мы находимся в процессе раскрытия информации. Именно это представляют собой документы Белого дома. То, что происходит, беспрецедентно", — говорит Голд.

НЛО на Луне Фото: NASA

Хотя он отмечает, что многие критики заявляют о слишком медленном раскрытии информации об НЛО. Но ученый считает, что в ближайший год Пентагон совместно с NASA опубликуют больше рассекреченных файлов.

Возможно, дальнейший анализ поможет найти доказательства того, что некоторые НЛО действительно являются технологиями инопланетян. Если это произойдет, то сможет ли общественность принять такое развитие событий?

"Я думаю, что общественность сможет принять то, что инопланетяне существуют. Опросы уже показывают, что люди в это верят", — говорит Голд.

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