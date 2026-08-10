Рассекреченные документы об НЛО: на Землю упала металлическая сфера с "мертвым пришельцем"

В рассекреченных документах Пентагона есть описание поисков “мертвого пришельца” после крушения таинственной металлической сферы в Бразилии.

Министерство обороны США представило новую порцию рассекреченных документов, которые касаются случаев наблюдения НЛО. Один из документов содержит описание случая, когда американские военные и дипломаты расследовали сообщение о падении в бразильском городе Конди таинственного металлического объекта, где был обнаружен "мертвый пришелец". Что показало расследование, пишет Daily Mail.

Вечером 8 ноября 1963 года в эфире одной из радиостанций Рио-де-Жанейро (Бразилия) прозвучала информация о том, что ранее в тот же день на территории города Конди упала загадочная металлическая сфера, создавшая яму глубиной около 4 метров. Сообщалось, что сфера имела стеклянные окна и внутри находилось тело человека в странном скафандре с неизвестными надписями.

Відео дня

Этим сообщением заинтересовались американские дипломы в Бразилии, которые связались с Министерством обороны США и NASA. Таким образом началось расследование случая потенциального падения либо НЛО, либо какого-либо человеческого объекта. Оказалось, что нет свидетелей данного инцидента, а также фотографий и других доказательств того, что какой-либо странный объект упал с неба.

Через 6 дней были представлены результаты расследования и эта невероятная история была опровергнута. Оказалось, что это сообщение было фальсификацией, но кто именно за ней стоит и как эта информация попала на радиостанцию в рассекреченных документах Пентагона не указывается.

Несмотря на то, что американские военные и дипломаты изучали информацию о возможном падении НЛО в Бразилии, они выяснили, что это фальсификация. Зачем же этот документ был включен в пятую партию рассекреченных файлов Пентагона от НЛО? Это не доказывает, что факт крушения внеземного космического корабля или обнаружения находившегося на борту пришельца. Этот документ показывает, что некоторые сообщения об НЛО на самом деле являются фальсификацией.

Начиная с мая 2026 года Министерство обороны США публикует рассекреченные файлы с описание случаев наблюдения НЛО. Многие из них не поддаются объяснению, но также нет доказательств того, что неизвестные объекты являются внеземной технологией.

Другие новости науки