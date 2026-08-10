Неожиданное открытие: на Землю прилетел гость с Марса, которому более миллиарда лет

Ученые впервые определили возраст известного марсианского метеорита и оказалось, что такого камня еще никогда не видели.

Астрономы определили, что обнаруженный в 2019 году марсианский метеорит имеет возраст 1,27 миллиарда лет. При этом его химический состав удивляет. Это открытие может помочь выяснить, что происходило в Солнечной системе и на Марсе 4,5 миллиарда лет назад. Исследование опубликовано в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, пишет Phys.

На Земле были обнаружены всего около 400 метеоритов с Марса и большая часть из них представлена магматическими породами — шерготтитами. Почти все они имеют возраст не более 600 миллионов лет. Всего несколько шерготтитов имеют возраст 2,4 млрд лет. У ученых не было образца марсианской магматической горной породы, которая могла бы рассказать о геологической активности на Марсе в период между 600 миллионов лет назад и 2,4 миллиарда лет назад.

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Авторы исследования провели анализ марсианского метеорита NWA 13441, обнаруженного на севере Африки 7 лет назад. Оказалось, что он имеет возраст 1,27 миллиарда лет и необычный химический состав. Внутри метеорита был обнаружен химический элемент неодим, представленный семью изотопами. Такой изотопный состав напоминает состав хондритов – нетронутых камней, существующих с момента образования Солнечной системы примерно 4,56 млн лет назад.

Ученые еще никогда не видели такой химически состав у марсианских метеоритов. Это значит, что в недрах Марса сохранилась в первоначальном состоянии какая-то часть планеты. Она не была изменена геологическими процессами за миллиарды лет, а потому исследование метеорита может предоставить информацию о магматической и вулканической активности на Марсе в далеком прошлом.

По словам ученых, Марс сформировался уже через 5 миллионов лет после появления Солнечной системы. Из-за того, что на Марсе нет движения литосферных плит как на Земле, самые древние геологические образования сохранились в первозданном виде.

Новое исследование дает возможность понять процессы, которое происходили в самом начале Солнечной системы, а также при формировании Марса.

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