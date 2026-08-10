Китайскую базу на Луне будут охранять необычные собаки: они смогут общаться с людьми

По словам ученых, специальные роботы смогут обнаруживать опасности на Луне, помогать астронавтам проводить научные исследования и даже поддерживать общение.

Ученые из Китайской академии космических технологий, которые занимаются проектом базы Китая на Луне заявили, что согласно плану, эту базу будут охранять специальные роботы-собаки с искусственным интеллектом. Они будут патрулировать территорию базы, чтобы выявлять потенциальные опасности, а также помогут астронавтам собирать образцы горных пород и добывать водяной лед, пишет South China Morning Post.

Китай собирается высадить своих астронавтов на Луну к 2030 году. До 2035 года страна собирается построить базовую версию Международной лунной исследовательской станции. Это база, предназначенная для долгосрочного присутствия астронавтов, где смогут, согласно плану, жить не только китайцы, но и представители других стран. База будет построена в районе южного полюса Луны, где находятся большие залежи водяного льда. Их него можно добывать воду для питься, кислород для дыхания, а также из его компонентов можно создать ракетное топливо на месте.

Відео дня

Китай собирается к 2045 году значительно расширит свою базу, а также построить орбитальный комплекс, который будет вращаться вокруг Луны. Ученые говорят, что люди и роботы будут работать вместе на Луне. В частности, согласно плану, роботы-собаки с искусственным интеллектом будут не только патрулировать территорию лунной базы, но и помогут астронавтам собирать образцы лунных пород, исследовать поверхность Луны, а также добывать водяной лед.

Также, согласно плану, роботы будут играть ключевую роль в подготовке Луны к долгосрочному пребыванию человека. Они помогут не только добывать ценные ресурсы, но и строить жилые помещения, как под поверхностью Луны (внутри лавовых трубок), а также на поверхности с помощью местных материалов.

По словам ученых, роботы-собаки смогут составить компанию астронавтам, поддерживать общение и таким образом помогут снизить уровень стресса, связанный с пребыванием так далеко от дома.

И все же ученые признают, что данный проект имеет проблемы. В отличие от Земли, где искусственный интеллект может обучаться на огромных массивах реальных данных, лунным роботам придется учиться в среде с небольшим количеством реальных примеров и практически без права на ошибку.

На Луне также отсутствует цифровая инфраструктура, а это значит, что астронавтам придется создавать новые системы связи и навигации, прежде чем люди и роботы смогут работать вместе на больших расстояниях.

Другие новости науки