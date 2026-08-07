Удар неуправляемой ракеты Илона Маска по Луне: на спутнике найден кратер (фото)

Корейский лунный орбитальный аппарат Pathfinder, который также называют Danuri, сделал снимки кратера, образовавшегося после столкновения верхней ступени ракеты Falcon 9 с Луной.

"Danuri начал наблюдения примерно за 30 минут до столкновения и несколько раз пролетел над местом удара, проведя в общей сложности 8 сеансов съемки. Благодаря этим наблюдениям были подтверждены изменения рельефа вокруг места удара и следы разбросанных выбросов", — сообщили представители Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) в X.

"Компания Danuri получила видеозаписи как до столкновения, так и сразу после него, что позволило проанализировать изменения, вызванные исключительно столкновением, и предоставило важные исследовательские данные", — добавили ученые.

Ракета Falcon 9 стартовала еще 15 января 2025 года и отправила на высокую околоземную орбиту два лунных посадочных модуля. Один из этих аппаратов под названием Blue Ghost успешно приземлился 2 марта на Луну, а второй Resilience – разбился во время посадки, пишет Space.com.

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Первая ступень ракеты вернулась на Землю для повторного использования, в это же время, верхние ступени Falcon 9 – одноразовые. Обычно их сбрасывают в атмосферу Земли, но в этот раз миссия Blue Ghost-Resilience израсходовала почти все топливо, доставляя полезную нагрузку в пункт назначения. Поэтому корпус ракеты весом 4 тыс. кг остался на орбите Земли, пока солнечная активность и гравитация не отправили его на Луну.

Столкновение произошло в среду, 5 августа, что полностью соответствовало прогнозам. Корпус ракеты, вероятно, столкнулся с Луной на скорости около 8690 км/ч, образовав кратер шириной до 27 метров.

Фотографии места падения до и после происшествия Фото: KARI

Новые наблюдения, полученные с помощью аппарата Danuri, а также будущие работы других лунных зондов помогут подтвердить эти прогнозы.

"Данные наблюдений, полученные с помощью Danuri, будут сопоставлены с последующими наблюдениями с лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА (LRO) и использованы в международных совместных исследованиях", — заявили представители KARI в сообщении на X.

Возможно, некоторые наземные телескопы также зафиксировали удар. Астрономы из Института астрофизики Андалусии в Испании считают, что им удалось снять видео выброса материала с лунной поверхности примерно в предполагаемое время удара.

Our team at @iaa_csic has captured the impact on the Moon of the upper stage of a Falcon 9 rocket. We attach a preliminary video showing the evolution of the ejected material. The black area corresponds to the lunar disk @SpaceX @JuanLuisRizos @elonmusk @tiempobrasero @A3Noticias… pic.twitter.com/5Ry7hRdCeS — Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) August 6, 2026

Разгонная ступень Falcon 9 не была первым корпусом ракеты, врезавшимся в Луну. Например, третья ступень китайской ракеты Long March 3C врезалась в лунную поверхность 4 марта 2022 года. А третья ступень ракеты NASA Saturn V оставляла кратеры во время нескольких лунных миссий Apollo.

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