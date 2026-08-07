Удар некерованої ракети Ілона Маска по Місяцю: на супутнику виявлено кратер (фото)

Корейський місячний орбітальний апарат Pathfinder, який також називають Danuri, зробив знімки кратера, що утворився після зіткнення верхнього ступеня ракети Falcon 9 з Місяцем.

"Danuri розпочав спостереження приблизно за 30 хвилин до зіткнення і кілька разів пролетів над місцем удару, провівши загалом 8 сеансів зйомки. Завдяки цим спостереженням було підтверджено зміни рельєфу навколо місця удару та сліди розкиданих викидів", — повідомили представники Корейського інституту аерокосмічних досліджень (KARI) у X.

"Компанія Danuri отримала відеозаписи як до зіткнення, так і одразу після нього, що дозволило проаналізувати зміни, спричинені виключно зіткненням, і надало важливі дослідницькі дані", — додали вчені.

Ракета Falcon 9 стартувала ще 15 січня 2025 року й вивела на високу навколоземну орбіту два місячні посадкові модулі. Один із цих апаратів під назвою Blue Ghost успішно приземлився 2 березня на Місяці, а другий — Resilience — розбився під час посадки, пише Space.com.

Відео дня

Перший ступінь ракети повернувся на Землю для повторного використання, тоді як верхні ступені Falcon 9 — одноразові. Зазвичай їх скидають в атмосферу Землі, але цього разу місія Blue Ghost-Resilience витратила майже все паливо, доставляючи корисний вантаж до пункту призначення. Тому корпус ракети вагою 4 тис. кг залишився на орбіті Землі, поки сонячна активність і гравітація не відправили його на Місяць.

Зіткнення сталося в середу, 5 серпня, що повністю відповідало прогнозам. Корпус ракети, ймовірно, зіткнувся з Місяцем на швидкості близько 8690 км/год, утворивши кратер шириною до 27 метрів.

Фотографії місця падіння до та після події Фото: KARI

Нові спостереження, отримані за допомогою апарату "Данурі", а також майбутні дослідження інших місячних зондів допоможуть підтвердити ці прогнози.

"Дані спостережень, отримані за допомогою Danuri, будуть зіставлені з подальшими спостереженнями, проведеними місячним розвідувальним орбітальним апаратом НАСА (LRO), та використані в міжнародних спільних дослідженнях", — заявили представники KARI у повідомленні на X.

Можливо, деякі наземні телескопи також зафіксували зіткнення. Астрономи з Інституту астрофізики Андалусії в Іспанії вважають, що їм вдалося зняти відео викиду матеріалу з поверхні Місяця приблизно в передбачуваний час зіткнення.

Our team at @iaa_csic has captured the impact on the Moon of the upper stage of a Falcon 9 rocket. We attach a preliminary video showing the evolution of the ejected material. The black area corresponds to the lunar disk @SpaceX @JuanLuisRizos @elonmusk @tiempobrasero @A3Noticias… pic.twitter.com/5Ry7hRdCeS — Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) August 6, 2026

Розгінний ступінь Falcon 9 не був першим корпусом ракети, що врізався в Місяць. Наприклад, третій ступінь китайської ракети Long March 3C врізався в місячну поверхню 4 березня 2022 року. А третій ступінь ракети NASA Saturn V залишав кратери під час кількох місячних місій Apollo.

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