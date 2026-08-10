Китайську базу на Місяці охоронятимуть незвичайні собаки: вони зможуть спілкуватися з людьми

За словами вчених, спеціальні роботи зможуть виявляти небезпеки на Місяці, допомагати астронавтам проводити наукові дослідження і навіть підтримувати спілкування.

Вчені з Китайської академії космічних технологій, які працюють над проектом китайської бази на Місяці, заявили, що, згідно з планом, цю базу охоронятимуть спеціальні роботи-собаки зі штучним інтелектом. Вони патрулюватимуть територію бази, щоб виявляти потенційні небезпеки, а також допомагатимуть астронавтам збирати зразки гірських порід і добувати водяний лід, пише South China Morning Post.

Китай планує висадити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року. До 2035 року країна планує побудувати базову версію Міжнародної місячної дослідницької станції. Це база, призначена для тривалої присутності астронавтів, де, згідно з планом, зможуть жити не тільки китайці, а й представники інших країн. База буде побудована в районі південного полюса Місяця, де знаходяться великі поклади водяного льоду. З нього можна добувати воду для пиття, кисень для дихання, а також з його компонентів можна створити ракетне паливо на місці.

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Китай планує до 2045 року значно розширити свою базу, а також побудувати орбітальний комплекс, який обертатиметься навколо Місяця. Вчені зазначають, що люди та роботи працюватимуть разом на Місяці. Зокрема, згідно з планом, роботи-собаки зі штучним інтелектом не тільки патрулюватимуть територію місячної бази, а й допомагатимуть астронавтам збирати зразки місячних порід, досліджувати поверхню Місяця, а також добувати водяний лід.

Також, згідно з планом, роботи відіграватимуть ключову роль у підготовці Місяця до тривалого перебування людини. Вони допоможуть не тільки добувати цінні ресурси, а й будувати житлові приміщення як під поверхнею Місяця (усередині лавових трубок), так і на поверхні за допомогою місцевих матеріалів.

За словами вчених, роботи-собаки зможуть скласти компанію астронавтам, підтримувати спілкування і таким чином допоможуть знизити рівень стресу, пов’язаний із перебуванням так далеко від дому.

І все ж науковці визнають, що цей проєкт має певні проблеми. На відміну від Землі, де штучний інтелект може навчатися на величезних масивах реальних даних, місячним роботам доведеться навчатися в середовищі з невеликою кількістю реальних прикладів і практично без права на помилку.

На Місяці також немає цифрової інфраструктури, а це означає, що астронавтам доведеться створювати нові системи зв’язку та навігації, перш ніж люди та роботи зможуть працювати разом на великих відстанях.

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