Несподіване відкриття: на Землю прилетів гість з Марса, якому понад мільярд років

Вчені вперше визначили вік відомого марсіанського метеорита, і виявилося, що такого каменю ще ніколи не бачили.

Астрономи встановили, що марсіанський метеорит, виявлений у 2019 році, має вік 1,27 мільярда років. При цьому його хімічний склад викликає подив. Це відкриття може допомогти з'ясувати, що відбувалося в Сонячній системі та на Марсі 4,5 мільярда років тому. Дослідження опубліковано в журналі Geochimica et Cosmochimica Acta, пише Phys.

На Землі було виявлено загалом близько 400 метеоритів з Марса, і більша частина з них — це магматичні породи, а саме шерготтіти. Майже всі вони мають вік не більше 600 мільйонів років. Лише кілька шерготтітів мають вік 2,4 млрд років. У вчених не було зразка марсіанської магматичної гірської породи, яка могла б розповісти про геологічну активність на Марсі в період між 600 мільйонами років тому та 2,4 мільярдами років тому.

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Автори дослідження провели аналіз марсіанського метеорита NWA 13441, знайденого на півночі Африки 7 років тому. Виявилося, що його вік становить 1,27 мільярда років, а хімічний склад є незвичайним. Усередині метеорита було виявлено хімічний елемент неодим, представлений сімома ізотопами. Такий ізотопний склад нагадує склад хондритів — незайманих каменів, що існують з моменту утворення Сонячної системи приблизно 4,56 млн років тому.

Вчені ще ніколи не бачили такого хімічного складу у марсіанських метеоритах. Це означає, що в надрах Марса збереглася в первісному стані якась частина планети. Вона не зазнала змін під впливом геологічних процесів протягом мільярдів років, а тому дослідження метеорита може надати інформацію про магматичну та вулканічну активність на Марсі в далекому минулому.

За словами вчених, Марс сформувався вже через 5 мільйонів років після виникнення Сонячної системи. Оскільки на Марсі немає руху літосферних плит, як на Землі, найдавніші геологічні утворення збереглися у первозданному вигляді.

Нове дослідження дає змогу зрозуміти процеси, що відбувалися на самому початку існування Сонячної системи, а також під час формування Марса.

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