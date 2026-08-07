На Марсі виявили ще одні загадкові двері: "дверний отвір" помітили у скелі (фото)

Новий знімок марсохода NASA Curiosity знову розбурхав уяву людей. Дехто вважає, що на Марсі виявлено загадкові двері у скелі.

На фотографії марсохода можна розгледіти темний прямокутний отвір, який "вирізано" у скелястому пагорбі. Користувачі соцмереж одразу ж порівняли побачене з дверним отвором у якомусь примітивному житлі, пише Daily Mail.

Цей знімок Curiosity зробив наприкінці липня, коли наближався до одного з уступів на горі Шарп, яка розташована в кратері Гейла на Марсі. Під час своєї подорожі марсохід досліджував косошаруваті відкладення — це геологічні утворення, які можуть показати, як вітер і вода переміщували матеріал по планеті мільярди років тому.

Під час свого дослідження марсохід зробив безліч фотографій місцевості, які згодом об’єднали в масштабну панораму навколишнього ландшафту. Саме на цьому знімку уфолог Скотт Уорінг помітив щось схоже на дверний отвір у скелі.

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Панорама на Червоній планеті Фото: solar-system

"Вхід має приблизно 1,98 метра у висоту та 1 метр у ширину, тобто приблизно такого ж розміру, як і звичайний дверний отвір на Землі", — каже уфолог.

Також Уорінг замислився над тим, чому марсохід не наблизився до загадкового об’єкта.

У NASA стверджують, що поки що не знайшли доказів існування позаземного життя на Марсі ані в минулому, ані зараз. В агентстві не раз заявляли, що "дивні об’єкти" на Червоній планеті — це лише камені незвичайної форми.

У свою чергу, Уорінг не надав жодних пояснень щодо того, як йому вдалося обчислити розміри дверного отвору. Справа в тому, що фактичний розмір об’єкта неможливо визначити лише за панорамою, не знаючи при цьому точної відстані, на якій Curiosity перебував від об’єкта.

Отже, "дверний отвір" на Марсі може виявитися лише тріщиною в каменях.

NASA поки що ніяк не прокоментувало "знахідку" на Червоній планеті, але раніше агентство надало пояснення щодо схожого знімка, зробленого у травні 2022 року. Тоді марсохід сфотографував інше утворення у формі дверей.

На знімку темний отвір здавався досить великим, щоб через нього могла пройти людина. Але більш ретельний аналіз показав, що висота отвору становила всього близько 30 см, а ширина — 40 см. Отже, дверний отвір виявився не більшим за дверцята для собак.

"На пагорбі гори Шарп є низка природних відкритих тріщин. Такі відкриті тріщини поширені в корінних породах як на Землі, так і на Марсі", — пояснили в NASA.

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