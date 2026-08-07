Еще одну загадочную дверь нашли на Марсе: "дверной проем" заметили в скале (фото)

Новый снимок марсохода NASA Curiosity снова взбудоражил воображение людей. Некоторые считают, что на Марсе найдена загадочная дверь в скале.

На фотографии марсохода можно рассмотреть темное прямоугольное отверстие, которое “вырезано” в скалистом холме. Пользователи соцсетей сразу же сравнили увиденное с дверным проемом в некое примитивное жилище, пишет Daily Mail.

Данный снимок Curiosity сделал в конце июля, когда приближался к одному из уступов на горе Шарп, которая расположена в кратере Гейла на Марсе. Во время своего путешествия марсоход изучал косослоистые осадки – это геологические образования, которые могут показать, как ветер и вода перемещали материал по планете миллиарды лет назад.

Во время своего исследования марсоход сделал множество фотографий местности, которые позже объединили в масштабную панораму окружающего ландшафта. Именно на этом снимке уфолог Скотт Уоринг рассмотрел нечто похожее на дверной проем в скале.

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Панорама на Красной планете Фото: NASA

“Вход примерно 1,98 метров в высоту и 1 метр в ширину, примерно такого же размера, как и обычный дверной проем на Земле”, - говорит уфолог.

Также Уоринг задался вопросом о том, почему марсоход не приблизился к загадочному объекту.

В NASA утверждают, что пока не нашли доказательств существования внеземной жизни на Марсе в прошлом или на данный момент. В агентстве не раз заявляли, что “странные объекты” на Красной планете – это всего лишь камни необычной формы.

В свою очередь Уоринг не дал никаких объяснений, как ему удалось рассчитать размеры дверного проема. Дело в том, что фактический размер объекта невозможно определить только по панораме, при этом не зная точного расстояния, на котором находился Curiosity от объекта.

Таким образом, “дверной проем” на Марсе может оказаться всего лишь трещиной в камнях.

NASA пока никак не прокомментировало “находку” на Красной планете, но агентство ранее объясняло похожий снимок, сделанный в мае 2022 года. Тогда марсоход сфотографировал другое образование в форме двери.

На снимке темно отверстие казалось достаточно большим, чтобы через него мог пройти человек. Но более тщательный анализ показал, что высота проема составляла всего около 30 см, а ширина – 40 см. Таким образом дверной проем оказался не больше дверцы для собак.

“На холме на горе Шарп имеется ряд естественных открытых трещин. Такие открытые трещины распространены в коренных породах как на Земле, так и на Марсе”, - объяснили в NASA.

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