Розсекречені документи про НЛО: на Землю впала металева сфера з "мертвим прибульцем"

У розсекречених документах Пентагону міститься опис пошуків "мертвого прибульця" після падіння таємничої металевої сфери в Бразилії.

Міністерство оборони США оприлюднило нову серію розсекречених документів, що стосуються випадків спостереження НЛО. Один із документів містить опис випадку, коли американські військові та дипломати розслідували повідомлення про падіння в бразильському місті Конді таємничого металевого об’єкта, де було виявлено "мертвого прибульця". Що показало розслідування, пише Daily Mail.

Увечері 8 листопада 1963 року в ефірі однієї з радіостанцій Ріо-де-Жанейро (Бразилія) пролунала інформація про те, що раніше того ж дня на території міста Конді впала загадкова металева сфера, яка утворила яму глибиною близько 4 метрів. Повідомлялося, що сфера мала скляні вікна, а всередині неї перебувало тіло людини в дивному скафандрі з невідомими написами.

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Цим повідомленням зацікавилися американські дипломати в Бразилії, які зв’язалися з Міністерством оборони США та NASA. Таким чином розпочалося розслідування випадку можливого падіння або НЛО, або якогось штучного об’єкта. Виявилося, що немає свідків цього інциденту, а також фотографій та інших доказів того, що якийсь дивний об’єкт впав з неба.

Через 6 днів були оприлюднені результати розслідування, і ця неймовірна історія була спростована. Виявилося, що це повідомлення було фальсифікацією, але хто саме стоїть за ним і як ця інформація потрапила на радіостанцію, у розсекречених документах Пентагону не вказується.

Незважаючи на те, що американські військові та дипломати вивчали інформацію про можливе падіння НЛО в Бразилії, вони з’ясували, що це фальсифікація. Тож навіщо цей документ було включено до п’ятої партії розсекречених файлів Пентагону щодо НЛО? Це не доводить факт аварії позаземного космічного корабля або виявлення прибульця, що перебував на борту. Цей документ показує, що деякі повідомлення про НЛО насправді є фальсифікацією.

Починаючи з травня 2026 року Міністерство оборони США оприлюднює розсекречені документи з описом випадків спостереження НЛО. Багато з них не піддаються поясненню, але також немає доказів того, що невідомі об’єкти є позаземною технологією.

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