Надзвукові кулі та трикутники: Пентагон розсекретив нову партію документів про НЛО (відео)

Міністерство оборони США опублікувало п’яту партію розсекречених документів і відеозаписів, що стосуються НЛО. Усі виявлені об’єкти не піддаються поясненню.

Пентагон опублікував нову серію розсекречених файлів про НЛО, що містять раніше неопубліковані відеозаписи, зображення та документи, які описують загадкові об’єкти. Зараз НЛО називають неідентифікованими аномальними явищами, і описи тих, що зазначені в нових документах та показані на відео, неможливо пояснити. Можливо, вони мають стосунок до позаземних цивілізацій, але доказів цього поки що немає. Важливо зазначити, що всі зображення в п’ятому наборі розсекречених файлів Пентагону, які стосуються НЛО, є художніми інтерпретаціями описів очевидців зустрічей із потенційними інопланетянами. Що ж стосується відео, то це реальні записи невідомих об’єктів, пише Daily Mail.

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П’ята партія розсекречених документів Пентагону, що стосуються НЛО, містить 41 файл, кілька відео та зображень. Найстаріший документ описує події 1953 року, а найновіший — події 2026 року. Нагадуємо, що перша партія документів про НЛО була оприлюднена у травні цього року. У Пентагоні обіцяють, що поступово надаватимуть громадськості розсекречені документи про НЛО.

В одному з документів міститься розповідь американського військового пілота, який спостерігав чорний трикутний об’єкт розміром близько 150 метрів над американською авіабазою в Афганістані у 2002 році. Кожен кут об’єкта, що летів абсолютно безшумно, освітлювався круглими вогнями. Об’єкт різко змінив напрямок руху й зник із поля зору. Пілот оцінив швидкість руху об’єкта приблизно в 270 км/год.

Усі зображення у п"ятому наборі розсекречених файлів Пентагону, що стосуються НЛО, є художніми інтерпретаціями описів очевидців зустрічей із потенційними інопланетянами Фото: Daily Mail

Схожий безшумний величезний трикутний об’єкт у небі, згідно зі звітом ФБР, спостерігали мешканці штату Колорадо, США, у 2023 році. З кожного кута випромінювалося червоне світло. Невідомий об’єкт спочатку рухався повільно, але потім, за словами очевидців, набрав надзвукову швидкість і зник.

На відеозаписі, зробленому американськими військовими над Оманською затокою у 2021 році, видно темну кулю, яка постійно змінює напрямок руху. Її розмір оцінили в 1,2 метра. Інше відео, зняте військовими зі США в невідомому місці на Близькому Сході у 2025 році, показує круглу сферу, яка рухається над якимось містом. На відео, знятому над Тихим океаном у 2019 році, видно чорну сферу, яка швидко рухається, а потім зникає і знову з’являється.

В одному з документів міститься розповідь військового пілота про те, як у 2023 році під час польоту зі США до Ірландії він бачив поруч зі своїм літаком дивні білі вогні. Вони то ставали яскравішими, то гасли. Деякі залишалися нерухомими, інші рухалися по прямих лініях або раптово змінювали напрямок.

Ще в новому наборі розсекречених документів міститься звіт про дослідження відеозаписів, зроблених на початку 1950-х років у США, де зафіксовано НЛО. Об’єкти мали дископодібну форму та синьо-білий колір, і, як показує аналіз, рухалися з надзвуковою швидкістю. Також вони, здається, збільшувалися в розмірах у міру зростання їхньої світимості.

Усі ці об’єкти поки що неможливо пояснити відомими природними явищами або віднести їх до відомих типів земних технологій. Але експерти поки що не знайшли доказів того, що це позаземні технології. Тобто, можливо, це інопланетяни, а можливо, й ні.

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