Два тижні після запуску: найбільша ракета у світі може загубитися в океані (фото)

Через два тижні після перебування в океані ракету Starship ніяк не можуть доправити на сушу.

Двотижнева морська пригода ракети Starship може закінчитися не дуже вдало. Верхній ступінь ракети, яка вперше здійснила м'яку посадку в Індійському океані, не можуть доправити на сушу для дослідження. Ілон Маск заявив, що справи йдуть не дуже добре, пише Space.

25 липня величезна ракета компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск, здійснила свій 13-й випробувальний політ. Він пройшов досить добре, особливо для 52-метрового верхнього ступеня Starship, відомого як Ship. Він вперше здійснив м'яку посадку в Індійському океані біля узбережжя Австралії.

Верхній ступінь ракети вперше залишився цілим і неушкодженим після приводнення. Він досі цілий, і компанія SpaceX намагається доправити його до одного з портів Австралії, щоб провести дослідження наслідків його польоту. Як заявив Ілон Маск у соціальній мережі Х, ситуація з доставкою Ship виглядає не дуже добре. Складні умови в океані заважають фахівцям доправити верхній ступінь ракети на сушу, і поки що невідомо, чи вдасться це зробити. Цей допис було опубліковано 7 серпня, і станом на 10 серпня нової інформації немає.

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The SpaceX Recovery team is still working to recover Flight 13’s Starship from the Indian Ocean. They’ve been overcoming challenging conditions and increasingly rough seas as they attempt to guide the 52m long spacecraft to port pic.twitter.com/ECT5FyCvr7 — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2026

Водночас Маск повідомив, що фахівцям вдалося отримати знімки критично важливих ділянок теплозахисного екрану та двигунів верхнього ступеня Ship. Це важливо для подальшої модернізації ракети.

Starship — це найбільша й найпотужніша ракета у світі, що складається з двох багаторазових ступенів: Super Heavy та Ship. Висота ракети в зібраному вигляді становить майже 124 метри. Ракета призначена для виведення великої кількості супутників на навколоземну орбіту, а також для доставки людей і вантажів на Місяць і Марс.

Швидке повторне використання верхнього ступеня ракети Starship забезпечує теплозахисний екран, який захищає її під час спуску через атмосферу Землі.

Маск заявив, що теплозахисний екран ракети добре себе показав під час випробувань. Компанія SpaceX має намір провести ще кілька випробувальних польотів цього року, щоб ввести ракету Starship в експлуатацію.

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