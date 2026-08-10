Две недели после запуска: самая большая ракета в мире может потеряться в океане (фото)

Через две недели после пребывания в океане ракету Starship никак не могут доставить на сушу.

Двухнедельное морское приключение ракеты Starship может не закончится благополучно. Верхнюю ступень ракеты, которая впервые выполнила мягкую посадку в Индийском океане не могут привезти на сушу для исследования. Илон Маск заявил, что дела идут не очень хорошо, пишет Space.

25 июля огромная ракета компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, совершила свой 13-й испытательный полет. Он прошел довольно хорошо, особенно для 52-метровой верхней ступени Starship, известной как Ship. Она впервые совершила мягкую посадку в Индийском океане у побережья Австралии.

Верхняя ступень ракеты впервые осталась целой и невредимой после приводнения. Она до сих пор цела, и компания SpaceX пытается доставить ее в один из портов Австралии, чтобы провести исследование последствий ее полета. Как заявил Илон Маск в социальной сети Х, ситуация с доставкой Ship выглядит не очень хорошо. Сложные условия в океане мешают специалистам привезти верхнюю ступень ракеты на сушу и еще неизвестно, получится ли это сделать. Данный пост был опубликован 7 августа и по состоянию на 10 августа никакой новой информации нет.

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The SpaceX Recovery team is still working to recover Flight 13’s Starship from the Indian Ocean. They’ve been overcoming challenging conditions and increasingly rough seas as they attempt to guide the 52m long spacecraft to port pic.twitter.com/ECT5FyCvr7 — SpaceX (@SpaceX) August 7, 2026

В то же время Маск сообщил, что специалистам удалось получить фотографии крупным планом критически важных участков теплозащитного экрана и двигателей верхней ступени Ship. Это важно для дальнейшей модернизации ракеты.

Starship – это самая большая и мощная ракета в мире, состоящая из двух многоразовых ступеней: Super Heavy и Ship. Высота ракеты в собранном виде составляет почти 124 метра. Ракета предназначена для вывода большого количества спутников на околоземную орбиту, а также для доставки людей и грузов на Луну и Марс.

Быстрое повторное использование верхней ступени ракеты Starship обеспечивает теплозащитный экран, который защищает ее во время его спуска через атмосферу Земли.

Маск заявил, что теплозащитный экран ракеты показал себя хорошо во время испытания. Компания SpaceX намерена провести еще несколько испытательных полетов в этом году, чтобы ввести ракету Starship в эксплуатацию.

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