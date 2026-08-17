Поиск инопланетян продолжается: какие компоненты жизни уже обнаружены в космосе

Исследования, сделанные за последние несколько лет, говорят, что во Вселенной может присутствовать жизнь. Но нужно найти больше доказательств.

Ученые за последние несколько лет обнаружили множество строительных блоков жизни в космосе: в составе астероидов, вокруг молодых звезд и в межзвездной среде. Но это не значит, что внеземная жизнь точно существует. И все же эти открытия указывают на то, что жизнь могла зародиться не только на Земле, пишет Live Science.

Строительными блоками жизни ученые называют молекулы, похожие на те, которые имеют живые существа на Земле, включая белки, РНК и липиды — молекулы, из которых состоят клеточные мембраны.

Астрономы уже обнаружили все пять азотистых оснований ДНК и РНК в составе астероидов Бенну и Рюгу в Солнечной системе. В составе Бенну также были обнаружены 14 из 20 аминокислот, которые содержат живые организмы, а в составе Рюгу — урацил, который содержится в РНК. Это говорит о том, что, возможно, строительные блоки жизни были занесены на Землю во время ее формирования в результате ударов астероидов.

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Ученые ищут в более глубоком космосе сложные органические молекулы, которые содержат 6 и более атомов углерода – основу известной нам жизни. Из 350 молекул любого типа, обнаруженных в космосе, около 180 соответствуют критериям сложных органических молекул. Но не все из них являются строительными блоками жизни.

Среди этих молекул выделяется группа, называемая пребиотическими молекулами, козыре можно считать предшественниками жизни. То есть это строительные блоки, которые могли сыграть важную роль в появлении жизни в любом месте в космосе. Сейчас обнаружено примерно 30 пребиотических молекул, но их изучение еще продолжается.

В основном такие молекулы обнаруживают в молекулярных облаках в Млечном Пути – это плотные межзвездные облака из газа и пыли. Ученые считают, что, вероятно, пребиотических молекул в космосе существует гораздо больше, и их необходимо найти. Но их обнаружение не означает, что где-то в космосе могла зародиться внеземная жизнь, хотя такая возможность не исключена.

Как показывают исследования, компоненты, необходимые для жизни, существует в экстремальной среде в космосе: с очень низкой температурой и очень низким давлением. Исследователи продолжают поиски ключевых компонентов РНК и ДНК в космосе, что может доказать, что инопланетяне все же могут существовать. При этом ученые предполагают, что ключевые компоненты для жизни могли сформироваться еще до рождения звезд и планет.

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