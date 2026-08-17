Астрономы обнаружили неудачную звезду на орбите вокруг умирающей звезды: как это может быть

Подобные исследования приближают ученых к точному определению того, чем являются такие необычные космические объекты, как коричневые карлики. Это не совсем звезда и не совсем планета.

Коричневые карлики – это особенный тип астрономических объектов, которые еще называют неудачными звездами. Астрономы обнаружили нового коричневого карлика, который вращается вокруг массивной умирающей звезды. Это открытие дает подсказки относительного, как формируются такие странные объекты. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Коричневые карлики имеют слишком маленькую массу, чтобы быть полноценной звездой, и слишком большую массу, чтобы быть тем, что считается планетой. Астрономы считают, что коричневые карлики формируются как звезды и как планеты. Но есть еще много неизвестных аспектов природы этих объектов, которые необходимо выяснить, чтобы понять, что же это такое на самом деле.

Відео дня

Считается, что некоторые коричневые карлики образуются в результате сжатия облаков из газа и пыли под действием собственной гравитации, так появляются обычные звезды. Но коричневые карлики не набирают достаточно массы, чтобы запустить ядреный синтез в своем ядре, как это происходит у звезд. Поэтому коричневые карлики считаются неудачными звездами.

С другой стороны, некоторые коричневые карлики, как считается, образуются так же, как и планеты: в диске из газа и пыли, окружающем массивную молодую звезду, происходит постепенное накопление материала под действием гравитации.

Коричневые карлики имеют слишком маленькую массу, чтобы быть полноценной звездой, и слишком большую массу, чтобы быть тем, что считается планетой Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Если коричневый карлик формируется как звезда, то он может кружить вокруг обычной звезды, имея при этом очень вытянутую орбиту. Если этот объект появился как планета, то его орбиты более круговая. Но гравитация массивной звезды может со временем сделать вытянутую орбиту круговой, поэтому астрономам трудно определить, как сформировался тот или иной коричневый карлик.

Авторы исследования с помощью космического телескопа TESS обнаружили новый коричневый карлик, получивший название HIP 61637 b, и измерили его массу и орбиту. Его масса в 48 раз больше, чем у Юпитера, и коричневые карлики с такой массой, которые вращаются близко к массивной звезде, встречаются очень редко. Сама звезда имеет массу, которая в 3 раза больше массы Солнца и это самая массивная звезда, возле которой был обнаружен коричневый карлик. Выяснилось, что несмотря на возраст звезды и коричневого карлика, который составляет примерно 396 миллионов лет, звезда находится на финальной стадии своей жизни и постепенно умирает. Астрономы говорят, что HIP 61637 b — это всего лишь седьмой коричневый карлик, возраст которого удалось определить.

Данные указывают на то, что HIP 61637 b сформировался как планета. Но он имеет слишком большую массу, поэтому нужны дополнительные наблюдения, чтобы понять его природу.

Подобные исследования приближают ученых к точному определению того, чем являются такие необычные космические объекты, как коричневые карлики: это неудачные звезды, это слишком огромные планеты или же это что-то совершенно новое? Пока этот вопрос остается открытым.

Другие новости науки