Физики обнаружили новую элементарную частицу глюбол: состоит только из переносчиков силы

Ученые говорят, что у них теперь есть самые убедительные доказательства того, что глюбол, предсказанный Стандартной моделью физики элементарных частиц, действительно существует.

Китайские физики утверждают, что они получили наиболее убедительные доказательства существования частицы глюбол за почти 50 лет ее поисков. Это совершенно новая форма материи, не похожая ни на что известное ученым. Глюболы должны существовать, согласно Стандартной модели физики элементарных частиц, и они состоят только из глюонов – переносчиков сильного взаимодействия. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Вся видимая нам материя состоит из атомов. В их ядрах находятся протоны и нейтроны. Каждый из них состоит из трех кварков. Глюоны – это безмассовые частицы, которые являются переносчиками сильного взаимодействия, как, например, фотоны, частицы света, являются переносчиками электромагнитной силы. Глюоны связывают между собой кварки, а также протоны и нейтроны. Физики давно считали, что должна существовать элементарная частицы, состоящая только из глюонов, согласно Стандартной модели физики элементарных частиц. Она получила название глюбол.

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Теперь китайские физики заявили, что у них есть самые убедительные доказательства того, что глюбол существует. Это единственная частица в природе, которая состоит только из переносчиков одно из четырех сил природы.

Китайские физики еще 2 года назад провели эксперимент на ускорителе частиц BEPC II в Институте физики высоких энергий в Пекине, в рамках которого происходило столкновение электронов и позитронов (это аналог электронов из антиматерии). Тогда ученые получили доказательства того, что обнаруженная ранее частица X(2370), является глюболом. Результаты новых экспериментов дают еще больше доказательств этому.

Физики говорят, что обнаруженный глюбол представляет собой "беспрецедентную форму материи" и его обнаружение значительно расширяет границы понимания физического мира. Физики на 90% уверены о том, что они обнаружили частицу глюбол, которую ученые ищут уже почти 50 лет. Но необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы окончательно заявить о новом открытии.

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