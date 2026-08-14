То, что происходит внутри Солнца, противоречит законам физики: появилось объяснение

Новое открытие ученых решает давнюю загадку короны Солнца.

Одна из самых больших загадок, которая всегда ставила ученых в тупик, связана с внешней атмосферой Солнца под названием корона. Она на миллионы градусов Цельсия горячее, чем поверхность нашей звезды. Также непонятно, как корона продолжает оставаться такой горячей, несмотря на постоянную потерю огромного количества энергии. Астрофизики предложили решение этой загадки после анализа данных, полученных первым индийским зондом Aditya-L1, предназначенным для изучения Солнца. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет BBC.

По словам ученых, разница в температуре между разными слоями Солнца противоречит законам физики. Температура ядра нашей звезды составляет около 15 миллионов градусов Цельсия. Вдали от ядра, на видимой нам с Земли поверхности Солнца или фотосфере температура составляет 5500 градусов Цельсия. Выше находится внешняя атмосфера Солнца, известная как корона, и ее температура поднимается до 2 миллионов градусов Цельсия.

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Именно в короне возникают мощные извержения плазмы, известные как корональные выбросы массы, во время которых Солнце высвобождает в космос огромное количество энергии. Корональные выбросы массы приводят к появлению магнитной бури на Земле, которая может вывести из строя электросети и повлиять на работу спутников на орбите.

По словам ученых, разница в температуре между разными слоями Солнца противоречит законам физики Фото: NASA

Если Солнце теряет огромное количество энергии с каждым корональным выбросом массы, и энергия не восполняется, то наша звезда должна была давно потерять всю энергию, а Земля должна была давно замерзнуть. Если этого не произошло, значит есть механизм, благодаря которому корона Солнца остается горячей и восполняет энергию.

Считается, что это связано с двумя факторами:

движением плазмы на поверхности Солнца, которая постоянно создает волны и передает энергию короне;

постоянным разрывом и соединением линий магнитного поля в атмосфере Солнца, благодаря чему звезда восполняет потерянную энергию.

На основе новых данных, полученных зондом Aditya-L1, астрофизики смогли выяснить, какой фактор оказывает наибольшее влияние на солнечную корону. Результаты объясняют, почему корона во много раз горячее поверхности Солнца, и то, как она сохраняет эту температуру после постоянной потери энергии. Ученые пришли к выводу, что именно магнитное пересоединение обеспечивает 93% энергии в солнечной короне.

Но астрофизики признают, что один из вариантов решения давней загадки Солнца.

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