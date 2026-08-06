Волны впервые увидели на поверхности Солнца: их ширина достигает 2 тыс. км (видео)

Ученые впервые смогли подробно изучить бурлящую поверхность Солнца с невиданной ранее детализацией.

Но полученных снимках видны гребни волн и вихрей, которые покрывают Солнце. Исследователи сравнивают такое наблюдение с попыткой рассмотреть аверс монеты с расстояния более 100 км, пишет Popular Science.

“Обнаруженные плазменные вихри впечатляюще демонстрируют, как мельчайшие процессы существенно определяют природу нашей звезды”, - говорит соавтор исследования Института исследований Солнечной системы им. Макса Планка (MPS) Сами Соланки.

Видимая поверхность Солнца называется фотосферой, которая представляет собой тонкую часть атмосферы звезды. Именно в этом месте текучая плазма излучает видимый свет звезды. Фотосфера является очень динамической средой, сформированной мощными конвекционным потоками и магнитными полями. Эти силы образуют так называемые пузырьковые структуры, которые ученые называют гранулами.

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Несмотря на то, что термин “гранулы” может звучать не слишком впечатляюще, эти структуры на Солнце, на самом деле гигантские. Каждая из этих гранул имеет диаметр от 500 до 2 тыс. км, и все они покрывают самую внешнюю часть Солнца.

Однако даже такие размеры невероятно трудно визуализировать на расстоянии миллионов километров. Для успешного изучения этих сложных структур астрономы использовали данные, собранные солнечным телескопом имени Дэниела К. Иноуэ Национального научного фонда на Гавайях. Затем они объединили эти наблюдения с данными широкополосной камеры в MPS, после чего уточнили результаты с помощью компьютерного моделирования.

Анализ волнообразного поведения гранулярных полос выявил дополнительные свидетельства неустойчивостей Кельвина-Гельмгольца на поверхности Солнца. Эти неустойчивости, являющиеся неотъемлемой частью гидродинамики, возникают, когда две жидкости текут друг относительно друга с разной скоростью. То, что начинается как относительно слабые сдвиговые возмущения, может быстро перерасти в крупные волны и вихри. Эти взаимодействия можно наблюдать повсюду, от поверхности озер до атмосфер планет, но теперь ученые знают, что они происходят и на поверхности Солнца.

“Чтобы обнаружить вихри, нам нужно было рассмотреть структуры на поверхности Солнца размером около 20 километров. Это предел возможностей даже самого большого в мире солнечного телескопа и самых современных моделей”, - говорит астроном MPS и соавтор исследования Михиэль ван Ноорт.

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