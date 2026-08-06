Вперше на поверхні Сонця помітили хвилі: їхня ширина сягає 2 тис. км (відео)

Вчені вперше змогли детально дослідити бурхливу поверхню Сонця з раніше небаченою деталізацією.

Однак на отриманих знімках видно гребені хвиль і вихорів, які вкривають Сонце. Дослідники порівнюють таке спостереження зі спробою розгледіти аверс монети з відстані понад 100 км, пише Popular Science.

"Виявлені плазмові вихори вражаюче демонструють, як найдрібніші процеси суттєво визначають природу нашої зірки", — каже співавтор дослідження Інституту досліджень Сонячної системи ім. Макса Планка (MPS) Самі Соланкі.

Видима поверхня Сонця називається фотосферою, яка являє собою найтоншу частину атмосфери зірки. Саме в цьому місці текуча плазма випромінює видиме світло зірки. Фотосфера є дуже динамічним середовищем, сформованим потужними конвекційними потоками та магнітними полями. Ці сили утворюють так звані бульбашкові структури, які вчені називають гранулами.

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Незважаючи на те, що термін "гранули" може звучати не надто вражаюче, ці структури на Сонці насправді гігантські. Кожна з цих гранул має діаметр від 500 до 2 тис. км, і всі вони покривають найзовнішню частину Сонця.

Однак навіть такі розміри неймовірно важко уявити на відстані мільйонів кілометрів. Для успішного вивчення цих складних структур астрономи використовували дані, зібрані сонячним телескопом імені Деніела К. Іноуе Національного наукового фонду на Гаваях. Потім вони об’єднали ці спостереження з даними широкосмугової камери в MPS, після чого уточнили результати за допомогою комп’ютерного моделювання.

Аналіз хвилеподібної поведінки гранулярних смуг виявив додаткові свідчення нестабільностей Кельвіна-Гельмгольца на поверхні Сонця. Ці нестійкості, що є невід’ємною частиною гідродинаміки, виникають, коли дві рідини течуть одна відносно одної з різною швидкістю. Те, що починається як відносно слабкі зсувні збурення, може швидко перерости у великі хвилі та вихори. Ці взаємодії можна спостерігати всюди, від поверхні озер до атмосфер планет, але тепер вчені знають, що вони відбуваються й на поверхні Сонця.

"Щоб виявити вихори, нам потрібно було дослідити структури на поверхні Сонця розміром близько 20 кілометрів. Це межа можливостей навіть найбільшого у світі сонячного телескопа та найсучасніших моделей", — каже астроном MPS і співавтор дослідження Міхіель ван Ноорт.

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