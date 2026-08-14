Те, що відбувається всередині Сонця, суперечить законам фізики: з’явилося пояснення

Нове відкриття вчених розгадує давню загадку сонячної корони.

Одна з найбільших загадок, яка завжди ставила вчених у глухий кут, пов’язана із зовнішньою атмосферою Сонця, що називається короною. Вона на мільйони градусів Цельсія гарячіша, ніж поверхня нашої зірки. Також незрозуміло, як корона продовжує залишатися такою гарячою, незважаючи на постійну втрату величезної кількості енергії. Астрофізики запропонували розгадку цієї загадки після аналізу даних, отриманих першим індійським зондом Aditya-L1, призначеним для вивчення Сонця. Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters, пише BBC.

За словами вчених, різниця в температурі між різними шарами Сонця суперечить законам фізики. Температура ядра нашої зірки становить близько 15 мільйонів градусів Цельсія. Далеко від ядра, на поверхні Сонця, яку ми бачимо з Землі, або фотосфері, температура становить 5500 градусів Цельсія. Вище розташована зовнішня атмосфера Сонця, відома як корона, і її температура сягає 2 мільйонів градусів Цельсія.

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Саме в короні відбуваються потужні виверження плазми, відомі як корональні викиди маси, під час яких Сонце вивільняє у космос величезну кількість енергії. Корональні викиди маси призводять до виникнення магнітної бурі на Землі, яка може вивести з ладу електромережі та вплинути на роботу супутників на орбіті.

За словами вчених, різниця в температурі між різними шарами Сонця суперечить законам фізики Фото: solar-system

Якщо Сонце втрачає величезну кількість енергії з кожним корональним викидом маси, і ця енергія не поповнюється, то наша зірка мала б уже давно втратити всю енергію, а Земля — давно замерзнути. Якщо цього не сталося, значить, існує механізм, завдяки якому корона Сонця залишається гарячою й поповнює енергію.

Вважається, що це пов’язано з двома факторами:

рухом плазми на поверхні Сонця, яка постійно створює хвилі та передає енергію короні;

постійним розривом і з'єднанням ліній магнітного поля в атмосфері Сонця, завдяки чому зірка відновлює втрачену енергію.

На основі нових даних, отриманих зондом Aditya-L1, астрофізики змогли з’ясувати, який фактор має найбільший вплив на сонячну корону. Результати пояснюють, чому корона у багато разів гарячіша за поверхню Сонця, і те, як вона зберігає цю температуру після постійної втрати енергії. Вчені дійшли висновку, що саме магнітне перез’єднання забезпечує 93% енергії в сонячній короні.

Однак астрофізики визнають, що це один із варіантів розгадки давньої загадки Сонця.

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