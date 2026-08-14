700 років тому в Європі сталася страшна катастрофа: це може повторитися

Результати дослідження показують, що саме спричинило серію найекстремальніших повеней у середньовічній Європі за останні 700 років.

Повінь Святої Марії Магдалини у 1342 році була однією з найкатастрофічніших стихійних лих у середньовічній Європі. Нове дослідження дає змогу зрозуміти, чому ця повінь була настільки руйнівною. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Gizmodo.

Вчені оприлюднили інформацію про повінь, а також про соціально-економічний вплив цієї події на середньовічне суспільство в Європі. Вони з’ясували, що повінь Святої Марії Магдалини 1342 року була однією з 16 великих повеней по всій Європі в період з 1341 по 1343 рік. Постійні повені поглибили сукупні збитки, завдані людям, будівлям та навколишньому середовищу.

Відео дня

Вчені вивчили понад 1000 різних історичних документів, а також провели порівняння з сучасними повенями, що вразили Європу. Дослідники виявили серію сильних повеней у період з 1341 по 1343 рік, причому у 1342 році сталася найбільша кількість екстремальних повеней за останні 700 років.

Внаслідок цього стихійного лиха постраждала вся Європа. За словами вчених, повені призвели до тисяч безпосередніх жертв та ще більшої кількості жертв через нестачу продовольства та хвороби. Велика інфраструктура, зокрема мости, була зруйнована. Великі річки, що вийшли з берегів, такі як Рейн і Дунай, зруйнували головні дороги в багатьох регіонах Європи.

Дослідники дійшли висновку, що концентрація повеней саме в цей період не була випадковістю. По-перше, у період з 1340 по 1341 рік Європа пережила надзвичайно велику кількість вивержень вулканів, які можуть викидати аерозолі в атмосферу та спричиняти в ній порушення. Також у той період спостерігалася низька сонячна активність, і є свідчення багаторічних змін арктичного морського льоду.

Взаємодія цих факторів могла сприяти формуванню інтенсивних систем низького тиску, виникненню тривалих дощів і, як наслідок, незвичайній серії великих повеней.

Вчені зазначають, що можливість зрозуміти механізми, які спричинили таку кількість екстремальних повеней за відносно короткий проміжок часу, дає важливу інформацію про те, як може порушуватися клімат зараз і які потенційні наслідки цього можуть бути.

Інші новини науки