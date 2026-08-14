Жахливі наслідки: пристрій здатний непомітно керувати літаком Boeing 737 під час польоту

Ваш страх перед польотами може посилитися, коли ви дізнаєтеся, що вирішили зробити дослідники з популярним авіалайнером.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго створили електронний пристрій розміром з монету, який дозволяє непомітно взяти під контроль автопілот знаменитого авіалайнера Boeing 737. Цей пристрій може змінити план польоту, змінювати дані на екрані пілота, щоб той не помітив нічого підозрілого, і навіть обманом змусити пілота прийняти катастрофічне рішення, пише Futurism.

Надихнувшись пристроями для зчитування даних з кредитних карток, які підключаються до банкоматів з метою викрадення інформації, вчені зрозуміли, що можна зламати систему цілого літака, підключивши подібний пристрій до системи, яка з’єднує різні компоненти його комп’ютера.

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Виявляється, на зовнішній поверхні корпусу літака Boeing 737 є отвір, до якого можна дістатися без спеціальних інструментів приблизно за 15 секунд. Цей отвір доступний для обслуговуючого персоналу та співробітників авіакомпанії. І туди можна вставити електронний пристрій розміром з монету номіналом 100 доларів. За допомогою цього пристрою можна дистанційно з землі давати вказівки автопілоту літака, що робити. По суті, можна взяти під контроль цілий літак.

Вивчивши схеми електропроводки літака Boeing 737, вчені знайшли спосіб проникнути в систему автопілота. Там є порт, який передає дані між бортовим комп’ютером управління польотом і дисплеєм пілота, доступ до якого можна отримати через незачинений люк на зовнішній стороні літака.

Вчені зазначають, що використання такого пристрою може призвести до катастрофічних наслідків. Пілот може отримувати неправдиву інформацію про стан літака та навколишнє середовище, через що він може прийняти неправильне рішення під час зльоту чи посадки, що може призвести до аварії літака. Або ж дистанційне керування автопілотом може бути використане для управління літаком з землі, що також може призвести до катастрофи, адже пілот навіть не знатиме, що відбувається.

Вчені поділилися своїм відкриттям із компанією Boeing, але та не повідомила про жодні вжиті заходи безпеки, щоб уникнути подібного інциденту.

"Авіаційній галузі слід розробити план захисту від цього", — наполягають вчені.

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