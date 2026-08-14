Ужасные последствия: устройство способно незаметно управлять самолетом Boeing 737 в полете

Ваш страх перед полетами может усилиться, когда вы узнаете, что придумали сделать исследователи с популярным авиалайнером.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали электронное устройство размером с монету, позволяющее незаметно взять под контроль автопилот знаменитого авиалайнера Boeing 737. Это устройство может изменить плане полета, изменять данные на экране пилота, чтобы тот не заметил ничего подозрительного, и даже обманом заставить пилота принять катастрофическое решение, пишет Futurism.

Вдохновленные устройствами для считывания данных с кредитных карт, которые подключаются к банкоматам для кражи информации, ученые поняли, что можно взломать систему целого самолета, подключив похожее устройство к системе, соединяющей различные компоненты его компьютера.

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Оказывается, на внешней стране корпуса самолета Boeing 737 есть порт, до которого можно добраться без специальных инструментов примерно за 15 секунд. Этот порт доступен для обслуживающего персонала и сотрудников авиакомпании. И туда можно вставить электронное устройство размером с монету стоимостью 100 долларов. С помощью этого устройства можно дистанционно с земли указывать автопилоту самолета, что делать. По сути, можно взять под контроль целый самолет.

Изучив схемы электропроводки самолета Boeing 737 ученые нашли способ проникнуть в систему автопилота. Там есть порт, передающий данные между бортовым компьютером управления полетом и дисплеем пилота, доступный через незапертый люк на внешней стороне самолета.

Ученые говорят, что использование такого устройства может привести к катастрофическим последствиям. Пилот может получать неверную информацию о состоянии самолет и окружающей среды, из-за чего он может принять неверное решение при взлете или посадке, что может привести к крушению самолета. Или же удаленный контроль за автопилотом может быть использован для управления самолетом с земли, что также может привести к катастрофе, ведь пилот даже не будет знать, что происходит.

Ученые поделились своим открытием с компанией Boeing, но та не сообщила ни о каких принятых мерах безопасности, чтобы избежать подобного инцидента.

"Авиационной отрасли следует разработать план защиты от этого", — настаивают ученые.

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