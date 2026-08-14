700 лет назад в Европе произошла страшная катастрофа: это может произойти снова

Результаты исследования показывают, чем была вызвана серия самых экстремальных наводнений в средневековой Европе за последние 700 лет.

Наводнение Святой Марии Магдалины в 1342 году было одним из самых катастрофических стихийных бедствий в средневековой Европе. Новое исследование дает возможность понять, почему наводнение было настолько разрушительным. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Gizmodo.

Ученые представили информацию о наводнении, а также о социально-экономическом воздействии этого события на средневековое общество в Европе. Они выяснили, что наводнение Святой Марии Магдалины в 1342 году было частью 16 крупных наводнений по всей Европе в период с 1341 по 1343 год. Продолжающиеся наводнения усугубили совокупный ущерб, нанесенный людям, зданиям и окружающей среде.

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Ученые изучили более 1000 различных исторических документов, а также провели сравнения с современными наводнениями, затронувшими Европу. Исследователи обнаружили серию сильных наводнений в период с 1341 по 1343 год, причем в 1342 году произошло наибольшее количество экстремальных наводнений за последние 700 лет.

В результате этого стихийного бедствия пострадала вся Европа. По словам ученых, наводнения привели к тысячам прямых жертв и еще большему числу жертв из-за нехватки продовольствия и болезней. Крупная инфраструктура, в частности мосты, была разрушена. Вышедшие из берегов крупные реки, такие как Рейн и Дунай, разрушили главные дороги во многих регионах Европы.

Исследователи пришли к выводу, что концентрация наводнений именно в этот период не была случайностью. Во-первых, в период с 1340 по 1341 год Европа пережила необычно большое количество извержений вулканов, которые могут выбрасывать аэрозоли в атмосферу и вызывать нарушения в ней. Также в тот период была низкая солнечная активность и есть свидетельства многолетних изменений арктического морского льда.

Взаимодействие этих факторов могло способствовать формированию интенсивных систем низкого давления, появлению продолжительных дождей и в результате необычной серии крупных наводнений.

Ученые говорят, что возможность понять механизмы, вызвавшие такое количество экстремальных наводнений за относительно короткий промежуток времени, предоставляет важную информацию о том, как может быть нарушен климат сейчас и каковы потенциальные последствия этого.

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