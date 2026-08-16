В Антарктиде подводная лодка обнаружила странные структуры, а затем внезапно исчезла (фото)

Автономный подводный аппарат обнаружил странные террасы, каплевидные углубления и скрытые трещины под шельфовым ледником в Антарктиде.

Под шельфовым ледником Дотсона в Антарктиде, толщиной 200-500 метров, в 2022 и в 2024 году проводила исследования автономная подводная лодка Ran. Она исследовала полость под ледником, которую невозможно увидеть иным образом. С помощью своих приборов подводный аппарат измерял течения, температуру, соленость воды, а также внешний вид ледника. В ходе двух погружений подводный аппарат Ran, который должен был увидеть нижнюю сторону ледника напрямую, обнаружил странные структуры. Во время второй миссии автономная подводная лодка исчезла навсегда. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Daily Galaxy.

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Под шельфовым ледником Дотсона в Антарктиде, толщиной 200-500 метров, в 2022 и в 2024 году проводила исследования автономная подводная лодка Ran Фото: The Daily Galaxy

По результатам двух миссий под шельфовый ледник Дотсона, который находится в западной части Антарктиды, ученые составили несколько карт основания ледника, охватывающих около 140 квадратных километров.Ученые обнаружили террасы, каналы, трещины, а также ранее неизвестные структуры. Также оказалось, что разные части шельфового ледника тают с разной скоростью.

По результатам двух миссий под шельфовый ледник Дотсона, который находится в западной части Антарктиды, ученые составили несколько карт основания ледника, охватывающих около 140 квадратных километров Фото: The Daily Galaxy

В восточной и центральной частях основания ледника были обнаружены плоские террасы шириной от 200 до 2000 метров, окруженные крутыми склонами высотой примерно от 50 сантиметров до 5 метров. Ученые связывают появление этих террас с более медленным таянием льда. В западной части основания ледника был обнаружен более гладкий лед и скопление каплевидных углублений. Их ширина варьировалась от 20 до 170 метров. Здесь ледник тает быстрее, как показало исследование.

Визуализация нижней стороны шельфового ледника Дотсон, демонстрирующая загадочные участки таяния льда Фото: The Daily Galaxy

Ученые обнаружили сквозные трещины в леднике, некоторые из которых расширяются и разрушаются у основания. Спутниковые данные показали, что самые старые трещины стали видны на поверхности ледника более 30 лет назад, а самые молодые появились максимум 5 лет назад.

Во время миссии 2024 года ученые хотели узнать, как изменилось основание ледника за два года, но им это не удалось сделать. Подводный аппарат Ran начал собирать данные на глубине, но не поднялся на поверхность в запланированное время. Поиски автономной подводной лодки не дали результатов и никто не знает, что произошло.

По словам ученых, исследование показало, что конвекция, турбулентность, проникновение теплой воды, трещины и течение могут оставлять различные физические следы на одном и том же шельфовом леднике.

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