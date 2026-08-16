От теплокровных к холоднокровным: обратная эволюция спасла крокодилов от массового вымирания

Согласно исследованию, предки крокодилов эволюционировали из теплокровных в холоднокровных рептилий. Это позволило им пережить массовое вымирание на нашей планете.

Новый анализ окаменелых костей предков крокодилов, архозавров, проведенный австралийскими палеонтологами, предполагает, что они вновь стали холоднокровными рептилиями, чтобы стать более эффективными хищниками, пишет Gizmodo.

Несмотря на огромное количество различий, современные крокодилы и птицы имеют общего предка – архозавра. Эти рептилии смогли пережить массовое вымирание на Земле 66 млн лет назад, вызванное падением астероида, когда исчезли почти все динозавры.

Ученые пришли к выводу, что древние предки крокодилов некоторое время были теплокровными, но затем вновь стали холоднокровными хищными рептилиями. Анализ окаменелых костей 81 вида архозавров показал, что предки крокодилов, вероятно, были теплокровными примерно до периода в 66 миллионов лет назад.

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Ученые предполагали, что теплокровные животные произошли от хладнокровных, а не наоборот, ведь теплокровные животные физиологически превосходят хладнокровных. Но, как показывает исследование возвращение к холоднокровной физиологии принесло крокодилам огромную пользу. Этот процесс замедлил метаболизм хищников и позволил им пережить массовое вымирание.

Важным признаком того, что предки крокодилов изначально были теплокровными, стало то, что у ныне живущих крокодилов четырехкамерное сердце. Такое же сердце имеют птицы и млекопитающие. Такое сердце позволяет поддерживать высокий метаболизм и удовлетворять высокие энергетические потребности.

Чтобы оценить, были ли архозавры, действительно теплокровными, палеонтологи изучили отверстиях в окаменелых костях разных видов. Эти отверстия являются проходами, которые были кровеносными сосудами. Они были значительно больше у теплокровных животных, чем у холоднокровных. Архозавры имели большие отверстия.

Исследование показало, что средняя скорость кровотока у вымерших архозавров была ближе как к рептилиям с высоким метаболизмом, так и к современным млекопитающим, чем к крокодилам или их холоднокровным родственникам.

Хотя крокодилы сравнительно медленные хищники, их добыча погибает в результате неожиданных всплесков активности. Исследование показывает, что предки крокодилов вели более активный высокоэнергетический образ жизни. Но в токсичной атмосфере, образовавшейся после падения астероида, возвращение к холоднокровному метаболизму могло помочь выжить предкам крокодилов.

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