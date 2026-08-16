Від теплокровних до холоднокровних: зворотна еволюція врятувала крокодилів від масового вимирання

Згідно з дослідженням, предки крокодилів еволюціонували з теплокровних у холоднокровних рептилій. Це дозволило їм пережити масове вимирання на нашій планеті.

Новий аналіз скам’янілих кісток предків крокодилів — архозаврів, проведений австралійськими палеонтологами, свідчить про те, що вони знову стали холоднокровними рептиліями, аби стати ефективнішими хижаками, пише Gizmodo.

Незважаючи на величезну кількість відмінностей, сучасні крокодили та птахи мають спільного предка — архозавра. Ці рептилії змогли пережити масове вимирання на Землі 66 млн років тому, спричинене падінням астероїда, коли зникли майже всі динозаври.

Вчені дійшли висновку, що давні предки крокодилів певний час були теплокровними, але потім знову стали холоднокровними хижими рептиліями. Аналіз скам'янілих кісток 81 виду архозаврів показав, що предки крокодилів, ймовірно, були теплокровними приблизно до періоду 66 мільйонів років тому.

Відео дня

Вчені припускали, що теплокровні тварини походять від холоднокровних, а не навпаки, адже теплокровні тварини фізіологічно перевершують холоднокровних. Однак, як показує дослідження, повернення до холоднокровної фізіології принесло крокодилам величезну користь. Цей процес уповільнив метаболізм хижаків і дозволив їм пережити масове вимирання.

Важливою ознакою того, що предки крокодилів спочатку були теплокровними, стало те, що у сучасних крокодилів серце має чотири камери. Таке саме серце мають птахи та ссавці. Таке серце дозволяє підтримувати високий метаболізм і задовольняти високі енергетичні потреби.

Щоб визначити, чи були архозаври справді теплокровними, палеонтологи дослідили отвори у скам’янілих кістках різних видів. Ці отвори — це проходи, які колись були кровоносними судинами. Вони були значно більшими у теплокровних тварин, ніж у холоднокровних. Архозаври мали великі отвори.

Дослідження показало, що середня швидкість кровотоку у вимерлих архозаврів була ближчою як до рептилій із високим метаболізмом, так і до сучасних ссавців, ніж до крокодилів або їхніх холоднокровних родичів.

Хоча крокодили — порівняно повільні хижаки, їхня здобич гине внаслідок несподіваних сплесків активності. Дослідження показує, що предки крокодилів вели більш активний, високоенергетичний спосіб життя. Але в токсичній атмосфері, що утворилася після падіння астероїда, повернення до холоднокровного метаболізму могло допомогти вижити предкам крокодилів.

Інші новини науки