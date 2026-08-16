Виявлено кістки таємничого морського чудовиська: понад 30 років вони ховалися на очах у всіх (фото)

Вчені провели новий аналіз гірської породи, що містить скам’янілі кістки стародавньої тварини. Виявилося, що вони можуть належати до абсолютно нового виду стародавніх морських рептилій.

У 1990–1992 роках вчені виявили в префектурі Осака (Японія) гірську породу зі скам’янілими рештками невідомої стародавньої рептилії, яка жила десятки мільйонів років тому. Виявилося, що в гірській породі весь цей час перебували 4 кістки гігантського мозазавра, що жив у крейдяному періоді. Кістки мають незвичайні анатомічні особливості, яких не виявлено у відомих мозазаврів. Вчені з Наукового університету Окаями (Японія), які зробили це відкриття, припускають, що, можливо, це абсолютно новий вид стародавнього морського чудовиська, пише ScienceDaily.

Дослідники виявили чотири скам’янілі кістки, які залишалися невідомими понад 30 років. На момент їхнього виявлення вчені не мали можливості правильно їх ідентифікувати. За минулі десятиліття дослідники накопичили набагато більше анатомічної інформації про мозазаврів та велику колекцію порівняльних скам’янілостей.

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Новий аналіз скам’янілих кісток, які весь цей час зберігалися в Музеї природної історії міста Кісівада, показав, що ці кістки належать мозазавру. Однак ці кістки мають незвичайні анатомічні особливості, яких не спостерігалося у раніше описаних видів мозазаврів. Це дозволяє припустити, що ця тварина може бути новим для науки видом цих древніх морських рептилій.

Мозазаври — це великі морські рептилії, які мешкали в океанах по всьому світу в пізньому крейдяному періоді, приблизно від 98 до 66 мільйонів років тому Фото: Wikipedia

Це відкриття може допомогти вченим сформувати більш чітке уявлення про морські екосистеми північно-західної частини Тихого океану в крейдяному періоді. Щоб визначити, чи дійсно це новий вид мозазаврів, знадобляться додаткові дослідження.

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