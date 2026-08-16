Загроза чи проблема зі здоров’ям: вчені розповіли, чому кішки іноді виють

Як відомо, кішки не тільки нявкають, а й можуть видавати звуки, схожі на виття. Іноді такі звуки свідчать про серйозну проблему.

Власники котів іноді стикаються з тим, що їхня кішка чи кіт починають видавати гучні звуки, які нагадують виття собак, хоча й мають суттєві відмінності. Ці звуки можуть означати зовсім різні речі залежно від ситуації, пише Live Science.

Шарлотта де Музон з Університету Париж-Нантер (Франція) зазначає, що виття кішки, тобто гучна й різка вокалізація, часто відображає негативні емоції домашньої тварини. Хоча іноді цей звук викликаний позитивною емоцією.

Джей Шварц із Університету Західного Орегону зазначає, що ще до того, як кішки стали домашніми тваринами, вони вже використовували виття, як показують дослідження диких кішок. Вважається, що виття використовується для відлякування інших кішок, наприклад, у боротьбі за територію. Тобто це сигнал попередження перед початком можливої бійки.

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Окрім захисту території, кішки можуть вити, коли вони налякані або намагаються змусити іншу тварину чи людину відійти від них, каже Кетрін Андерсон із Корнельського університету, США.

Водночас, як стверджують вчені, кішки можуть видавати гучні звуки, схожі на виття, коли готові до спарювання. Коти можуть видавати такі звуки, коли точиться боротьба за самку.

Як зазначають дослідники, деякі кішки можуть використовувати виття для маніпулювання людьми, і це не завжди пов’язано з проханням про допомогу. Іноді кішки можуть використовувати виття, щоб просто привернути увагу людини.

Також вчені зазначають, що іноді виття кішки може бути сигналом про те, що у тварини є проблеми зі здоров’ям. Як зазначають ветеринари, раптове посилення гучних "криків" та протяжних гучних вокалізацій іноді може вказувати на приховане захворювання.

Ветеринари виділяють дві найпоширеніші проблеми:

гіпертиреоз, що спричиняє надмірне вироблення гормонів щитоподібної залози;

синдром когнітивної дисфункції — це форма зниження когнітивних функцій у котів із віком, схожа на деменцію у людей.

Вчені стверджують, що кішки можуть видавати виючі звуки через тривогу, стрес, пов’язаний із розлукою, або біль. У будь-якому разі, щоб з’ясувати, чи є у кішки якісь проблеми, слід звернутися до ветеринара.

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