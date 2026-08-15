Без хвостів і з укороченими лапами: у світі зростає кількість котів-Франкенштейнів (фото)

Благодійні організації опублікували термінове попередження щодо котів-франкенштейнів, зокрема шотландських висловухих, перських та нових порід "XL-булі".

Люди та коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте останніми роками породи, такі як шотландська висловуха, перська, сфінкс та нові породи "XL-булі", які зазвичай мають екстремальні або неприродні риси, пережили пік популярності, пише Daily Mail.

Зазначимо, що поява котів-Франкенштейнів призводить до того, що тварини безпідставно страждають через фізичні особливості, які деякі люди вважають привабливими. На жаль, така тенденція до створення так званих дизайнерських котів часто призводить до того, що вони страждають від довічних виснажливих проблем зі здоров’ям, які впливають на якість життя.

Тепер дослідники з Королівського товариства захисту тварин (RSPCA) та благодійної організації "Захист котів" побоюються, що наші улюбленці незабаром можуть мало нагадувати традиційних безпородних котів. Це неминуче станеться, якщо не будуть вжиті термінові заходи щодо боротьби з жорстокими методами розведення котів.

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За словами вчених, основна проблема полягає в тому, що в останні роки різко зріс попит на котів зі складеними вухами, укороченими кінцівками та відсутніми хвостами або шерстю. Однак той самий ген, що зумовлює "милі" висячі вуха, впливає на хрящі, що призводить до аномального розвитку кісток, хронічного болю та іноді сильної кульгавості.

Експерти зазначають, що людям слід переглянути свою політику, оскільки не можна змушувати тварин страждати без необхідності. Протягом останніх кількох десятиліть благодійні організації, що займаються захистом котів, із занепокоєнням спостерігали за поширенням дизайнерських котів по всьому світу та їхньою неймовірною популярністю.

З 2016 по 2025 рік Королівське товариство захисту тварин (RSPCA) зафіксувало зростання кількості британських короткошерстих котів на 200 % та кількості перських котів на 180 %. Обидві ці породи є брахіцефальними, тобто їх розводили з метою отримання дуже плоскої морди, яка страждає від екстремальної деформації черепа.

Так само так звана порода XL Bully стрімко набрала популярності після своєї появи у Великій Британії у 2024 році. Зазначимо, що цю породу було виведено шляхом схрещування безшерстих сфінксів із коротконогими манчкінами. У результаті з’явилася кішка, у якої відсутні вуса, необхідні для пересування та спілкування з іншими кішками, яка страждає від деформацій кінцівок, що болісно обмежують рух, і не може виходити на сонце.

Водночас плоскі морди перських котів спричиняють кон’юнктивіт, виразки та неправильне розташування зубів, а також проблеми із зором і значні утруднення з диханням, що ускладнює фізичні вправи. А відсутність шерсті у сфінксів робить їх вразливими до важких шкірних інфекцій та наражає їх на дію шкідливих ультрафіолетових променів.

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