Без хвостов и с укороченными лапами: в мире растет количество кошек-Франкенштейнов (фото)

Благотворительные организации выступили с экстренным предупреждением о кошках-Франкенштейнах, включая шотландских вислоухих, персидских и новые породы "XL-булли".

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, однако в последние годы породы, такие как шотландская вислоухая, персидская, сфинкс и новые породы "XL-булли", которые обычно имеют экстремальные или неестественные черты, пережили пик популярности, пишет Daily Mail.

Отметим, что появление кошек-Франкенштейна приводит к тому, что животные страдают без необходимости из-за физических особенностей, которые некоторые люди считают привлекательными. Увы, такая тенденция к созданию так называемых дизайнерских кошек часто приводит к тому, что они страдают от пожизненных изнурительных проблем со здоровьем, влияющих на качество жизни.

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Теперь исследователи из Королевского общества защиты животных (RSPCA) и благотворительной организации "Защита кошек" опасаются, что наши питомцы вскоре могут мало походить на традиционных беспородных кошек. Это неизбежно произойдет, если не будут приняты срочные меры по борьбе с жестокими методами разведения кошек.

По словам ученых, основная проблема заключается в том, что в последние годы резко вырос спрос на кошек со сложенными ушами, укороченными конечностями и отсутствующими хвостами или шерстью. Однако тот же ген, что вызывает "милые" висячие уши, влияет на хрящи, приводя к аномальному развитию костей, хронической боли и иногда сильной хромоте.

Эксперты отмечают, что людям следует пересмотреть свою политику, поскольку нельзя заставлять животных страдать без необходимости. В последние несколько десятилетий благотворительные организации, занимающиеся защитой кошек, с тревогой наблюдали за распространением дизайнерских кошек по всему миру и их невероятной популярностью.

С 2016 по 2025 год Королевское общество защиты животных (RSPCA) зафиксировало 200% увеличение числа британских короткошерстых кошек и 180% увеличение числа персидских кошек. Обе эти породы являются брахицефальными, то есть их разводили с целью получения очень плоской морды, страдающей от экстремальной деформации черепа.

Аналогично, так называемая порода XL Bully резко набрала популярность после своего появления в Великобритании в 2024 году. Отметим, что эта порода была создана посредством скрещивания бесшерстых сфинксов с коротконогими манчкинами. В результате появилась кошка, у которой отсутствуют усы для передвижения и общения с другими кошками, которая страдает от деформаций конечностей, болезненно ограничивающих движение, и не может выходить на солнце.

В то же время плоские морды персидских кошек вызывают конъюктивит, язвы и неправильное расположение зубов, а также проблемы со зрением и значительные затруднения с дыханием, что затрудняет физические упражнения. А бесшерстность сфинксов делает их уязвимыми для тяжелых кожных инфекций и подвергает их воздействию вредных ультрафиолетовых лучей.

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