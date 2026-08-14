Впервые в истории акула стала оператором: засняла гигантского хищника (видео)

По словам исследователей, впервые в истории акула-нянька засняла на видео большую белую акулу, плавающую вокруг рифа.

Первые в истории подводные кадры большой белой акулы были засняты другой акулой в 2025 году, однако морские биологи из Флоридского Атлантического университета опубликовали их лишь недавно. Кадры были засняты акулой-нянькой к спинному плавнику которой была прикреплена камера, пока хищники находились вокруг искусственного рифа, пишет IFLScience.

По словам соавтора исследования Стивена Кадзиура, кадры четко показали большую белую акулу, длина которой оценивается как минимум в три метра, и демонстрируют редкий момент столкновения акул. По словам биологов, они используют камеры, прикрепленные к спинным плавникам, для изучения поведения лимонных акул, акул-молотов, черноперых акул и ряда других акул.

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Кадзиура отмечает, что они с коллегами приняли решение начать с акул-нянек, поскольку эти хищники обитают в этом районе, не уплывают далеко, а половину времени проводят, сидя на дне и ничего не делая. Однако ученым удалось нечто большее, чем то, на что они рассчитывали: акула-нянька засняла довольно крупную большую белую акулу.

Неожиданное появление акулы было запечатлено камерой, когда она плавала вокруг искусственного рифа под названием Donny Boy Slipe Reef, популярного места для дайвинга у побережья Бойнтон-Бич во Флориде. Эти редкие кадры предоставляют ученым возможность взглянуть на взаимодействие этих двух совершенно разных видов глазами акулы.

Команда отмечает, что акулы взаимодействовали около четырех минут, и это не был единичный случай — акулы несколько раз проплывали мимо друг друга вокруг этого искусственного рифа. Отметим, что видеозапись велась с помощью метки, временно прикрепленной к плавнику акулы-няньки для сбора данных о трехмерном ускорении, а также видео. По прошествии заданного периода времени метка автоматически отсоединялась и всплывала на поверхность, готовая к сбору командой морских биологов.

Ученые отмечают, что эти уникальные кадры могли быть навсегда утеряны, поскольку долгое время метка не передавала данные. В конце концов она все же всплыла на поверхность, но была повреждена на пляже трактором — на метке были обнаружены следы шин. К счастью для науки, данные все же сохранились на метке и команда смогла использовать их для изучения хищников.

Авторы также отмечают, что это первые в истории кадры большой белой акулы, снятые в океане другой акулой.

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