Бунтарь подводного мира: в океане есть лишь одна полностью теплокровная рыба

Исследователи рассказали о единственной в мире полностью теплокровной рыбе — температура ее тела на 5°C выше температуры окружающей среды.

Рыба-луна — настоящий подводный бунтарь, нарушающий все возможные правила, а также единственная теплокровная рыба, температура тела которой на 5°C выше температуры окружающей среды, пишет IFLScience.

Хладнокровность рыб объясняется особенностями их дыхания. Вместо того чтобы извлекать кислород из воздуха, рыбы получают его из морской воды, проходящей по кровеносным сосудам в жабрах. Океан холодный, поэтому логично, что кровь рыбы должна иметь ту же температуру. Однакоэто не работает для рыбы-луны: подобно млекопитающим, она циркулирует нагретую кровь по всему телу, и эта особенность имеет множество преимуществ для рыбы, живущей на глубине.

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Отметим, что это открытие стало результатом исследования 2015 года, в ходе которого ученые, изучавшие рыбу-луну, заметили, что она постоянно теплее воды в окружающей среде. Любопытно, что тепло не зависело от движения и было постоянным по всему телу, включая сердце.

Чтобы разобраться с тем, что происходит, ученые изучили анатомию и физиологию рыбы и обнаружили нечто любопытное в ее жабрах. Сеть сосудов, по сути, создает своего рода противоточный теплообмен в процессе переноса крови через жабры, то есть теплая кровь, выходящая из тела, нагревает холодную кровь, возвращающуюся из жабр.

По словам биолога-рыбовода Николаса Вегнера из Юго-Западного научно-исследовательского центра рыболовства NOAA, ничего подобного ранее не наблюдалось в жабрах рыб. Ученые пришли к выводу, что это неинтересное нововведение животных дает им конкурентное преимущество. Концепция противоточного теплообмена была изобретена у рыб задолго до того, как мы об этом подумали.

Исследователи обнаружили, что это предотвращает потерю тепла за счет обмена кислорода, позволяя лунной рыбе быть полностью теплокровной и поддерживать температуру крови в мышцах, сердце и мозге примерно на 5°C выше, чем в окружающей воде. Однако наиболее любопытным является то, что это первый в истории случай обнаружения полностью теплокровной рыбы.

Впрочем, стоит отметить, что науке уже известны другие виды рыб, которые вырабатывают тепло в различных частях тела за счет энергии, выделяемой во время движения. Однако ни одна из них не обладала такой полной эндотермией всего тела.

Не менее любопытно и то, что это открытие также несколько изменило репутацию лунной рыбы. Поддержание теплой крови означает, что она плавает быстрее и видит лучше по сравнению со своими глубоководными соседями.

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