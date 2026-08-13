Высший хищник Аляски столкнулся с опасным соперником: медвежонка заметили с лапой, полной игл

Исследователи наблюдали за медведями в национальном парке и заповеднике Катмай, где заметили медвежонка с лапой, полной игл дикобраза.

Бурые медведи (Ursus arctos) из национального парка и заповедника Катмай на Аляске занимают вершину пищевой цепи, но это не значит, что более мелкие животные не представляют никакой опасности. Наблюдения показывают, что размер не имеет значения перед лицом 30 000 острых игл дикобраза, пишет Popular Science.

Ученые наблюдали за животными, когда заметили медвежонка 901jr с лапой, покрытой колючими иглами. По мере изучения окружающей среды любопытные медвежата исследуют практически все и это любопытство порой приводит их прямо к дикобразу. К счастью, по словам ученых, в конце концов, иглы должны вылезти наружу.

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Мать медвежонка 901jr — медведица среднего размера по кличке 901. По словам исследователей, у самки треугольные уши со светлой окантовкой, а шерсть обычно золотисто-коричневая в начале лета и становится более серовато-коричневой к концу лета. В июне самку заметили с двумя детенышами, но один из них впоследствии умер.

Наблюдения показали, что в этом сезоне медведицы убили двух медвежат в отдельных инцидентах с разницей всего в несколько дней. По словам ученых, науке все еще неизвестно, почему медведицы убивают детенышей, но некоторые эксперты полагают, что некоторую роль в этом могут играть такие факторы, как:

усыновление медвежат;

нехватка пищи;

борьба за доминирование.

Прямая трансляция с медвежьих камер вдоль реки Брукс и у водопада Брукс показывает знаменитых бурых медведей парка, которые лакомятся лососем, чтобы набрать вес перед долгой зимой. К концу лета эта питательная рыба нерестится, а затем начинает умирать. В сентябре и октябре медведи перемещаются в низовья реки Брукс, чтобы питаться мертвым и умирающим лососем у устья реки.

К слову, после того, как медведи набирают вес летом, в Катмаи ежегодно проводится конкурс "Неделя толстых медведей".

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