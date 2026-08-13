На Земле не существовало ни одного крохотного динозавра: почему они были гигантами (видео)

В недавнем исследовании ученые сосредоточились на понимании того, почему на планете не существовало динозавров размером с мышь. Виной всему далекие предки-млекопитающие.

За миллиарды лет истории Земля стала домом для невероятного количества видов — одним из наиболее любопытных являются давно вымершие динозавры. Был ли это тираннозав, высокий зауропод или кто-то немного меньше, эти доисторические существа достигали невероятно больших размеров, но они, похоже, никогда не были крошечными. По крайней мере, динозавры размером с мышь или крысу не так часто встречаются в палеонтологической летописи, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые из Американского музея естественной истории сосредоточились на том, чтобы выяснить причину того, почему динозавры редко бывали крохотными. В ходе исследования ученые изучили факторы, влияющие на максимальный и минимальный размер у разных групп животных. Авторы исследования полагают, что им удалось найти истинную причину отсутствия миниатюрных динозавров.

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Известно, что динозавры господствовали на планете с момента своего зарождения и до падения метеорита, погубившего большую часть жизни на Земле. Они просуществовали 180 миллионов лет, в то время как мы, Homo sapiens, до сих пор просуществовали всего лишь жалкие 300 000 особей.

Любопытно, что за все это время даже самые маленькие известные нам нептичьи динозавры никогда не весили меньше 400 граммов, что примерно соответствует весу стандартного футбольного мяча. Хотя это довольно мало в масштабах Вселенной, это делает даже самых крошечных динозавров более чем в 200-3000 раз больше самых маленьких птиц, млекопитающих и рептилий, живущих сегодня.

По словам соавтора исследования Роджера Бенсона, одно из возможных объяснений заключается в том, что мы просто еще не получили доступ к окаменелостям. Дело в том, что маленьких животных сложнее обнаружить, а их хрупкие кости с меньшей вероятностью окаменеют. Впрочем, авторы исследования выступают против этого объяснения.

В недавнем исследовании ученые проанализировали распределение размеров тела у ряда организмов и сравнили это с физиологией животных. Используя эти данные, они смогли построить математическую модель, основанную на энергетических потребностях животного.

Модель успешно предсказывала размеры тела и их распределение для птиц, млекопитающих и черепах. Однако, когда дело касалось ящериц и змей, она, как правило, завышала размеры животных по сравнению с тем, что наблюдается в природе. То же наблюдалось и среди крокодилов. Авторы полагают, что их модель работает только тогда, когда основным ограничением размера животного являются внутренние факторы.

Ситуации, когда она не работает должным образом, например, с ящерицами и динозаврами, скорее всего, объясняются каким-либо внешним фактором окружающей среды, таким как особенности среды обитания животного или наличие конкурентов, которые препятствуют их росту выше или ниже определенного размера.

Ученые полагают, что динозавры, вероятно, не могли выживать в подлеске вместе с млекопитающими, а потому они не стали такими маленькими, какими могли бы быть их физиологические особенности.

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