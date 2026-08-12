Эта женщина случайно обнаружила вид, считавшийся вымершим 66 миллионов лет назад (фото)
Есть веская причина, почему этих необычных существ называют “живыми ископаемыми”.
В 1930-х годах Марджори Куртене-Латимер, куратор Музея Ист-Лондона (город в Южно-Африканской республике) начала просить местных рыбаков сообщать ей о любых необычных выловленных рыбах. Эта просьба привела к одному из величайших научных открытий XX века, пишет IFLScience.
22 декабря 1938 года Куртене-Латимер позвонил капитан одного из рыболовных судов и сообщил о том, что рыбаки обнаружили нечто необычное. Куратор музея сразу же отправилась осмотреть находку. В итоге она увидела рыбу, которая не была похожа ни одну из тех, что когда-либо выставлялись в музеях.
"Она была бледно-лилового цвета. Ее тело было покрыто твердой чешуей, у нее было четыре плавника, похожих на конечности, и странный хвост", — вспоминала работница музея.
Куртене-Латимер отвезла неизвестную рыбу длиной 1,5 метра в музей и пыталась самостоятельно определить, что это за вид, но у нее ничего не получилось. Поэтому она связалась со своим знакомым ихтиологом Джеймсом Смитом, и он посетил музей 16 февраля 1939 года. Ученый признал, что эта рыба является целакантом, то есть давно вымершей рыбой.
Это стало настоящим шоком для научного сообщества, поскольку целаканты исчезли из палеонтологической летописи примерно 66 миллионов лет назад. Поэтому считалось, что их уже не существует в природе. Смит признал это существо живым ископаемым, считавшимся вымершим миллионы лет назад.
Эту рыбу назвали Latimeria chalumnae (чаще всего эту рыбу называют просто латимерия) в честь Куртене-Латимер и реки Чалумна, в устье которой ее выловили. Считается, что сейчас в океанах обитают как минимум два ныне живущих вида целакантообразных рыб: Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis.
Согласно Международному союзу охраны природы, целаканты находятся под угрозой исчезновения, но они продолжают существовать.С 1938 года живых целакантов наблюдали всего несколько раз, и еще многое предстоит узнать об этих древних существах.
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