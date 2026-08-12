Эта женщина случайно обнаружила вид, считавшийся вымершим 66 миллионов лет назад (фото)

Есть веская причина, почему этих необычных существ называют “живыми ископаемыми”.

В 1930-х годах Марджори Куртене-Латимер, куратор Музея Ист-Лондона (город в Южно-Африканской республике) начала просить местных рыбаков сообщать ей о любых необычных выловленных рыбах. Эта просьба привела к одному из величайших научных открытий XX века, пишет IFLScience.

22 декабря 1938 года Куртене-Латимер позвонил капитан одного из рыболовных судов и сообщил о том, что рыбаки обнаружили нечто необычное. Куратор музея сразу же отправилась осмотреть находку. В итоге она увидела рыбу, которая не была похожа ни одну из тех, что когда-либо выставлялись в музеях.

"Она была бледно-лилового цвета. Ее тело было покрыто твердой чешуей, у нее было четыре плавника, похожих на конечности, и странный хвост", — вспоминала работница музея.

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Куртене-Латимер отвезла неизвестную рыбу длиной 1,5 метра в музей и пыталась самостоятельно определить, что это за вид, но у нее ничего не получилось. Поэтому она связалась со своим знакомым ихтиологом Джеймсом Смитом, и он посетил музей 16 февраля 1939 года. Ученый признал, что эта рыба является целакантом, то есть давно вымершей рыбой.

Марджори Куртене-Латимер и обнаруженная ею латимерия Фото: IFLS

Это стало настоящим шоком для научного сообщества, поскольку целаканты исчезли из палеонтологической летописи примерно 66 миллионов лет назад. Поэтому считалось, что их уже не существует в природе. Смит признал это существо живым ископаемым, считавшимся вымершим миллионы лет назад.

Эту рыбу назвали Latimeria chalumnae (чаще всего эту рыбу называют просто латимерия) в честь Куртене-Латимер и реки Чалумна, в устье которой ее выловили. Считается, что сейчас в океанах обитают как минимум два ныне живущих вида целакантообразных рыб: Latimeria chalumnae и Latimeria menadoensis.

Согласно Международному союзу охраны природы, целаканты находятся под угрозой исчезновения, но они продолжают существовать.С 1938 года живых целакантов наблюдали всего несколько раз, и еще многое предстоит узнать об этих древних существах.

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