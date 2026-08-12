Что-то странное происходит в темных и глубоких водах озера: водоем кишит зомби-рыбами (видео)

Недавнее исследование показывает, что в самых темных глубинах озера Верхнее наблюдается рост численность зомби-рыб. Ученые гадают, является ли это явление естественным или чем-то необычным.

Недавнее исследование показало, что озере Верхнее происходит странная и весьма тревожная трансформация главных хищников экосистемы. Теперь ученые исследуют самые глубокие участки водоема в поисках того, что может вызывать трансформацию рыб: озерные форели сисковет, известные как "рыбы-зомби", вызывают удивление у экспертов из-за своей крайней истощенности, пишет IFLScience.

Известно, что сисковеты обитают в самых глубоких и холодных водах озера Верхнее, а потому им необходим обильный слой жира для выживания. Теперь ученые с некоторой обеспокоенностью отмечают увеличение числа истощенных "рыб-зомби", содержащих всего около трети жира в сравнении со здоровыми рыбами.

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Для сравнения, в 2015 году лишь 3% сисковетов, пойманных во время исследования самых глубоких участков озера Верхнее, были рыбами-зомби. Увы, с тех пор эта цифра выросла до невероятных 54% в одном из уловов 2025 года в озере Супериор-Максимус.

По словам биолога Шона Ситара, эта тенденция требует дальнейшего исследования, но, вероятно, не является поводом для тревоги. Некоторые эксперты утверждают, что количество рыб-зомби в озере Верхнее достигает 50%, однако Ситар отмечает, что на самом деле это не так.

Отметим, что обитающие на глубине 396 метров, сисковеты, как правило, являются крепкими рыбами. По сути, им удается выживать там, куда не проникает свет, что делает их высшими хищниками в экосистеме, где существует большая конкуренция за весьма ограниченные ресурсы.

Ученые считают, что появление зомби-рыб может быть результатом естественного экологического события. Хрупкое равновесие глубоководных экосистем означает, что достаточно истощения всего одного ресурса, чтобы вызвать массовый голод, а жизнь в таких экстремальных условиях очень энергозатратна.

Некоторые эксперты считают, что рост количества рыб-зомби также может быть вызван вспышкой заболевания, которую ученые надеялись исключить во время исследования этим летом. План экспедиции включал сбор рыбы для тщательного анализа с целью изучения возможности какого-либо загрязнения, например, токсином. Данные показали, что у зомби-рыб был обнаружен значительно более высокий уровень ртути в сравнении со здоровыми особями. Впрочем, ученые пока не поняли, связано ли это.

Известно, что в прошлом инвазивные миноги истребили популяцию форели в озере Верхнее. Поэтому ученые считают, что инвазивные миноги также могут быть причиной увеличения количества зомби-рыб.

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