Развенчан один из самых больших мифов в истории: вымерший додо вовсе не был глуп (фото)

Недавнее исследование развенчало один из самых больших мифов о птицах в истории, показав, что вымершая птица додо была так же умна, как и современные голуби.

Столетиями додо являлся объектом насмешек: название вида стало синонимом любого, кого считали недалеким, безнадежным или обреченным на неудачу. Однако недавнее исследование показало, что додо, на самом деле, вовсе не были так уж глупы, как считалось, пишет Daily Mail.

По словам соавтора исследования, профессора Веры Вайсбекер из Университета Флиндерса, их выводы опровергают давний стереотип о додо как о неуклюжем, глупом добытчике пищи днем. Теперь ученые утверждают, что вымерший вид был не менее умным, чем современные голуби — птицы, как известно, способные распознавать человеческие лица, решать головоломки и даже учиться читать простые слова.

Відео дня

Компьютерная томография черепа дронта, на которой мозг виден розовым цветом Фото: Sara Citron

В ходе исследования ученые использовали компьютерную томографию для реконструкции мозга додо, а затем сравнили его с мозгом голубей. Результаты показали, что область, связанная с когнитивными функциями и памятью, имела такой же размер, как и ожидалось для голубя размером с тело додо. Это ставит под сомнение давнее убеждение о том, что эти нелетающие птицы был глуповатыми.

Более того, некоторые данные также указывают на то, что додо, вероятно, также обладали редкой экологической особенностью — способностью видеть в темноте. По словам профессора Вайсбекер, додо, возможно, следует представлять бродящей по тусклым маврикийским лесам на рассвете или закате.

Сравнение додо с современным голубем Фото: Sara Citron

Известно, что нелетающие птицы, известные как додо, эволюционировали на острове Маврикий без каких-либо естественных хищников. Они также приближались к людям из любопытства, что в конце концов и погубило додо. По словам экспертов, велика вероятность, что у нелетающих птиц попросту не было причин учиться бояться. Например, в ранних описаниях даже говорится о том, что люди держали пойманного додо и позволяли ему кричать, чтобы другие птицы подошли.

В ходе недавнего исследования ученые изучили три существующих черепа додо с помощью компьютерной томографии. На основе этих данных команда смогла реконструировать форму черепа дронта и получить подробное представление о размере и форме его мозга, а также сравнить его с другими представителями семейства голубиных. В результате ученые пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что дронты были менее умными, чем современные голуби.

Другие новости науки